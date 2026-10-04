“Vengan a llenarse los bolsillos”: la invitación de Milei a empresarios franceses antes de viajar a París

En la antesala de su viaje a la capital francesa para presidir el encuentro empresarial Argentina Week, el presidente Javier Milei brindó un extenso reportaje en dos partes al reconocido semanario galo Le Point. Con el despegue del avión presidencial programado para la noche de este martes 29 de septiembre, el jefe de Estado envió un mensaje directo al capital privado internacional, prometiendo seguridad jurídica y reglas claras para la inversión.

El mandatario enfatizó que la gestión nacional garantiza un respeto irrestricto por "el derecho de propiedad y la santidad de los contratos" como pilar del crecimiento económico.

"Vengan a llenarse los bolsillos. Las ganancias corporativas crearán empleos y prosperidad para los argentinos", convocó el Presidente durante el reportaje.

Financiamiento asegurado, RIGI y sintonía con Emmanuel Macron

En el tramo económico de la entrevista, Milei repasó las metas financieras del Poder Ejecutivo y el frente externo:

Partidas garantizadas: Aseguró de manera categórica que los fondos y el esquema de financiamiento del país para los ejercicios 2026 y 2027 están "completamente asegurados".

Duras críticas a la oposición: Calificó de "analfabetos económicos" a quienes cuestionan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y tildó esas posturas como una "estupidez sin nombre", comparándolas con visiones arcaicas.

Relación con el mandatario francés: Catalogó a Emmanuel Macron como un amigo y valoró su rol, en conjunto con el de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, para destrabar respaldos dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Rechazo a las etiquetas, debate sobre inmigración y el acuerdo Mercosur-UE

En la segunda entrega del reportaje, el mandatario nacional se refirió a las tensiones ideológicas mundiales y el posicionamiento de la Argentina en el escenario global:

Rechazo a la definición de "ultraderecha": Negó ser parte de esa corriente, asegurando que "la extrema derecha no existe" y que se trata de un "invento de la extrema izquierda" para atacar las posiciones de centro a derecha. Definición sobre la inmigración: Al analizar la situación demográfica en el continente europeo, sentenció: "Si los inmigrantes no se integran a la cultura del país que los recibe, no es inmigración. Es una invasión". Cuestionamientos al proteccionismo: Criticó la resistencia de los sectores agrícolas de Francia al acuerdo Mercosur - Unión Europea, señalando que sostener que el libre comercio genera pobreza es "un retroceso a la mentalidad de los hombres de las cavernas". Protestas en París: Frente a eventuales manifestaciones de sectores de izquierda durante su estadía en la capital francesa, ironizó: "Si la izquierda francesa protesta contra mí, se lo agradezco: ¡es un honor!".

Finalmente, el jefe de Estado evitó anticipar decisiones respecto a la posible adquisición de submarinos franceses y deslizó críticas sobre el rol de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).