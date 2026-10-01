La FAA reclamó rentabilidad para los pequeños productores y volvió a cuestionar las retenciones

Con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comenzó este martes en Rosario el 112° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA), bajo el lema “Somos voces que transforman. Con historia en la tierra, firmeza en el presente”.

El encuentro reunió a representantes de productores de todo el país y contó además con el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; los titulares de Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, Carlos Castagnani y Lucas Magnano, respectivamente, entre otros dirigentes y funcionarios.

La apertura estuvo atravesada por uno de los principales reclamos de la entidad: la necesidad de recuperar rentabilidad y generar condiciones que permitan sostener a los pequeños y medianos productores en el territorio.

“Necesitamos rentabilidad”

La presidenta de la FAA, Andrea Sarnari, sostuvo que el momento que atraviesa el sector debe analizarse teniendo en cuenta la diversidad de realidades que existen dentro del campo argentino.

“No podemos hacer un diagnóstico hablando del campo como si el campo fuera todo lo mismo”, señaló, y remarcó que existen diferencias según las producciones, los territorios, los climas, los suelos y las escalas productivas.

En ese contexto, advirtió que para muchos productores de pequeña escala la rentabilidad es “muy injusta” o incluso se encuentra por debajo de los niveles necesarios para continuar produciendo.

“El pequeño productor, el productor de pequeña escala, la rentabilidad muchas veces hace a que pueda seguir siendo productor”, explicó.

Sarnari planteó que el deterioro de esa ecuación puede tener consecuencias progresivas: primero una reducción de la producción, luego el endeudamiento y finalmente la desaparición del productor.

“Falta rentabilidad y lo que hay que revertir es esa situación”, afirmó.

Retenciones y presión impositiva

Uno de los puntos centrales del discurso de la dirigente rural fue el reclamo por la reducción de la presión fiscal.

“Necesitamos políticas públicas que contemplen la realidad y la escala de los productores. No pedimos privilegios. Necesitamos condiciones para producir, con reglas claras y previsibles. Queremos planificar y necesitamos rentabilidad”, sostuvo.

Sobre las retenciones, planteó que las medidas transitorias no resultan suficientes y reclamó que el camino sea avanzar hacia su eliminación definitiva.

“Las medidas transitorias sin poner fin a las retenciones no alcanzan”, sostuvo Sarnari, quien pidió que su finalización sea establecida por ley del Congreso.

También reclamó una reforma tributaria integral y cuestionó el impacto de la estructura impositiva sobre la producción.

Para la titular de la FAA, el debate no debe reducirse solamente al precio de los granos o de las distintas producciones, sino que debe contemplar las condiciones necesarias para que las familias rurales puedan permanecer en sus territorios.

“Defender al productor no es solamente hablar del precio o del mercado, es defender las condiciones que hacen posible que una familia pueda producir y vivir dignamente en el territorio”, expresó.

Importaciones, economías regionales y costos

Durante la conferencia posterior a la apertura, Sarnari profundizó el diagnóstico sobre las economías regionales y advirtió sobre el impacto que tiene la apertura de importaciones en determinadas actividades.

Mencionó particularmente a la yerba mate, el pollo, el cerdo y el tomate, mientras que señaló que otras producciones atraviesan dificultades por la pérdida de mercados internacionales.

También puso el foco en el incremento de los costos de los insumos que afecta tanto a las economías regionales como a la agricultura y la ganadería pampeanas.

Frente a ese escenario, insistió en que el problema de la pequeña escala productiva no debe ser observado solamente desde los números generales del sector.

“Hay algunas variables que hacen que la situación sea bastante compleja para muchos sectores, sobre todo de pequeña escala, que es lo que representa la Federación Agraria”, explicó.

Clima, caminos rurales y seguro multirriesgo

El clima ocupó otro lugar importante en los planteos de la FAA. Sarnari remarcó que los productores trabajan “a cielo abierto” y dependen de las condiciones climáticas, por lo que consideró necesario avanzar en herramientas destinadas a prevenir y mitigar los riesgos.

En ese sentido, mencionó el seguro multirriesgo y reclamó inversiones en infraestructura para reducir el impacto de inundaciones y otros fenómenos climáticos.

Los caminos rurales también forman parte de la agenda de reclamos de la entidad. La dirigente señaló que se trata de uno de los principales problemas de infraestructura que afectan cotidianamente a buena parte del interior productivo.

Más cooperativismo y una discusión sobre las semillas

Otro de los ejes planteados por Sarnari fue el papel de las cooperativas como instrumentos para el agregado de valor, la comercialización y la generación de empleo en las comunidades del interior. “Queremos más cooperativismo, no menos”, afirmó.

También se refirió al debate por una nueva legislación de semillas y sostuvo que la FAA busca un sistema que permita incorporar innovación tecnológica, pero que al mismo tiempo contemple los derechos de los productores.

La entidad planteó su posición en favor de una modificación de la ley de semillas dentro del marco de UPOV 78 y con respeto al uso propio.

Pullaro: “Tenemos que hacer valer nuestra historia”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue una de las principales presencias políticas de la jornada y vinculó el encuentro de la FAA con el papel que, según planteó, debe asumir el interior productivo en el debate nacional.

“Es momento de que levantemos la voz a nivel nacional y no sólo reclamemos sino que hagamos valer nuestra historia”, afirmó.

Pullaro sostuvo que Santa Fe representa una parte central de la producción nacional y cuestionó el destino de los recursos que genera el interior. “Todo lo que aportamos termina yéndose a sostener un ámbito de la República Argentina que es el conurbano, sin que nada vuelva a las provincias”, señaló.

El titular de la Casa Gris también destacó la importancia de la actividad agropecuaria y afirmó que quienes producen en el campo tienen como objetivo generar alimentos y proteínas para abastecer a la población.

En otro tramo de su discurso, planteó la necesidad de discutir el modelo económico desde las provincias y sostuvo que el interior productivo debe tener mayor protagonismo en esa discusión.

Santa Fe y la obra vinculada a la producción

Durante una entrevista posterior, Pullaro expresó además su preocupación por la situación económica nacional y sostuvo que la provincia busca sostener la actividad mediante equilibrio fiscal e inversión pública.

En materia productiva, destacó las obras vinculadas a caminos y establecimientos rurales y mencionó específicamente el programa de caminos productivos, mediante el cual se realizaron trabajos para facilitar el acceso a escuelas rurales y tambos y permitir la salida de la producción.

También se refirió a las obras realizadas frente al escenario climático previsto para la provincia y señaló que se trabajó sobre canales, defensas y equipamiento.

Según explicó, Santa Fe cuenta con unos 10 mil kilómetros de canales y afirmó que ya fueron limpiados cerca de 8 mil. Para Pullaro, la inversión pública asociada a la producción constituye una herramienta para sostener la actividad y el empleo.

Biocombustibles: más mercado para la producción

En la conferencia, Sarnari también se pronunció sobre el proyecto de ley relacionado con los biocombustibles. La presidenta de FAA consideró necesario aumentar los cortes porque eso permitiría generar un mercado adicional para la producción agropecuaria, agregar valor en origen y generar empleo y movimiento económico en los pueblos del interior.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de contemplar la situación de las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad.

Un Congreso para definir el rumbo de la entidad

El Congreso Anual de la Federación Agraria no sólo tiene como objetivo evaluar la gestión desarrollada durante el último período. También constituye el ámbito en el que los delegados de todo el país discuten las líneas de acción gremial para el próximo año.

Durante la primera jornada se prevé la elección de un tercio de los directores que integrarán el Consejo Directivo Central, mientras que posteriormente se elegirán presidente, vicepresidentes y síndicos para el nuevo período.

En Rosario, la FAA volvió a colocar en el centro de la discusión la situación de los productores de menor escala y la necesidad de garantizar condiciones que permitan que el campo siga siendo también un espacio de arraigo, producción y vida para las familias del interior.