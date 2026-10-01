“Clase media aniquilada”: Carrió advirtió que Milei está “enajenado” y “aislado”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, reiteró cuestionamientos al rumbo del Gobierno de Javier Milei y advirtió que las políticas libertarias están “aniquilando a la clase media”.

“Hoy en la Argentina tenemos la enajenación del Presidente, en el sentido de que no entiende que se está eliminado la clase media y se está aniquilando también la idea de una vida mejor para nuestros adolescentes, para nuestros hijos”, planteó la exlegisladora en declaraciones a TN.

La exdiputada consideró que está dejando de existir la idea de “una vida mejor” para los adolescentes, y que la clase media no reclama "por vergüenza".https://t.co/D1CURgnuPy



"Tenemos una oportunidad única, pero los pobres tienen que decir que están pobres y que sus hijos no… pic.twitter.com/70RStofbk2 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 29, 2026

Asimismo, consideró que “se está dando en las redes, por culpa del algoritmo, una idea de polarización absolutamente falsa”, pero “los dueños de la Argentina son los mismos”.

Consultada sobre si podría presentarse para ocupar algún cargo en las próximas elecciones o a quién votaría, Carrió fue contundente: “Me da asco la política. No voy a ir a votar. No lo voté a Milei, menos a Sergio Massa. A Axel Kicillof tampoco lo pienso votar. Él es un hombre decente rodeado de corruptos”.

“No podemos estar con un capitalismo terrible y una falta de humanismo”, sumó.

Respecto a los recientes anuncios económicos, sostuvo que el ministro Luis Caputo “puede hacer magia, pero ya no sabe qué hacer. Mucho menos convencer a un Presidente que está aislado”.

“Estamos en una especie de convertibilidad con un dólar barato falso. Es lo que le exige el Fondo Monetario Internacional al Gobierno. La clase media tiene que reaccionar. Ya están en la pobreza”, reiteró Carrió.

Cuando se le preguntpo por la posibilidad de que la senadora Patricia Bullrich compita en 2027 por la presidencia, Carrió afirmó: “Patricia Bullrich es lo que es, todo sabemos lo que es. Ella no entiende lo que es la traición en la política”.

“Hay que entender algo: hay personas que nacieron y su deseo es el poder. Cristina Kirchner y Patricia Bullrich. Y han trabajado mucho para conseguirlo. Hay personas para las que la búsqueda del poder es mucho más importante que sus principios, los medios y hoy en la Argentina tenemos muchos políticos, algunos buenos y otros corruptos, que solo quieren poder”, remató Lilita.