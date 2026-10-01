“Cueva de delincuentes”: recuperaron hotel usurpado hace 21 años en Constitución

La Ciudad de Buenos Aires recuperó un hotel usurpado en Constitución que era un foco de inseguridad para el barrio: parte de los que ocupaban el edificio de tres pisos que estuvo tomado por 21 años tenían causas penales y denuncias.

Ubicado en Sáenz Peña 1723, a metros de Brasil, el hotel tampoco estaba apto para ser habitado. Su estado es lamentable. Tiene problemas de todo tipo: instalaciones sanitarias, cocinas, ventanas y habitaciones destruidas. Hubo dos intentos de desalojo en 2023, sin éxito.

“En la Ciudad la propiedad privada se respeta. Le moleste a quien le moleste. La usurpación nos perjudica a todos: al propietario, a los vecinos y a la Ciudad. La decadencia se instala en la cuadra: drogas, trata, delincuencia. Es lo que pasó con este y otros hoteles que ya recuperamos en Constitución”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas”, completó el mandatario porteño.

En la Ciudad la propiedad privada se respeta. Le moleste a quien le moleste.



Ley y orden. pic.twitter.com/lRIKs4XVye — Jorge Macri (@jorgemacri) September 29, 2026

Para este operativo, trabajaron en conjunto efectivos de la Policía de la Ciudad, funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control, Guardia de Auxilio y Emergencias, y personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

El desalojo se realizó mediante una orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Nº 9, a cargo de Andrea Danas, Secretaría N° 17.

La propiedad también tenía denuncias por una deuda de ABL que llevaba más de 20 años y que habría sido uno de los antecedentes del conflicto sobre el inmueble.

Según se informó oficialmente, como en todos los operativos de recuperación de propiedades, el Gobierno porteño brindará una solución habitacional a las personas que por su situación de vulnerabilidad lo necesiten.