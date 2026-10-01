Se lanza el primer CubeSat universitario argentino 3U: cómo verlo en vivo

La Universidad Nacional de La Plata alcanzará un hito para la tecnología y la educación pública del país con el lanzamiento del USAT-1, el primer satélite CubeSat universitario argentino de formato 3U. Diseñado y construido por docentes, estudiantes, becarios e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, el artefacto iniciará su viaje al espacio el jueves 1 de octubre, a las 15.18 horas, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, que despegará desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, Estados Unidos.

Para acompañar este acontecimiento, la Facultad de Ingeniería realizará una jornada especial con transmisión en vivo donde se vivirá el despegue en directo. El encuentro se llevará a cabo el jueves 1 de octubre, de 13 a 17 horas, en el Aula Fernández del Edificio Central de la unidad académica, con oratorias a cargo de las ingenieras Sonia Botta y Aldana Guilera. El evento podrá seguirse, además, a través del canal oficial de YouTube de la Facultad en youtube.com/@Ingenieria_UNLP. Durante la actividad se brindarán detalles técnicos sobre el desarrollo, integración, carga útil, electrónica, paneles solares, seguimiento en tiempo real y recepción de datos.

Este proyecto nació en 2021 gracias al trabajo conjunto del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), dirigido por el decano Marcos Actis, y el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT). Con dimensiones compactas de 10 por 10 por 34 centímetros y un peso aproximado de 3 kilos, toda la plataforma de servicio del USAT-1 fue desarrollada localmente, incorporando además un receptor GPS multiantena de alta complejidad diseñado específicamente por el equipo de investigadores.

La misión principal del satélite consistirá en la demostración tecnológica de observaciones terrestres mediante señales GNSS, lo que permitirá tomar mediciones atmosféricas de presión, temperatura y humedad, así como parámetros de suelo como humedad, altimetría, rugosidad y vegetación.

El proyecto se destaca, además, por su alta eficiencia presupuestaria. Mientras un satélite de estas características ronda los 200 mil dólares en el mercado internacional, el USAT-1 demandó una inversión de 70 mil dólares para materiales y becas, financiados con recursos propios que el Centro Tecnológico Aeroespacial genera mediante transferencia tecnológica.

En tanto, el servicio de lanzamiento tuvo un costo de 100 mil dólares, cubierto en un 75 por ciento con fondos de la UNLP y el 25 por ciento restante mediante un subsidio del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, actual Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La iniciativa contó con la colaboración de organismos clave del sistema científico argentino como la CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR).

