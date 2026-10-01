Argentina retrocede en el Índice Global de Brecha de Género

Los resultados del Índice Global de Brecha de Género muestran un escenario heterogéneo para la Argentina: mientras mantiene la paridad en educación y presenta niveles cercanos a ella en salud, las mayores diferencias continúan concentrándose en los ámbitos económico y político.

El índice analiza las brechas entre mujeres y varones a partir de cuatro dimensiones: participación y oportunidades económicas; nivel educativo alcanzado; salud y supervivencia; y empoderamiento político.

El @wef presentó el 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘎𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘎𝘢𝘱 𝘙𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵 2026. 𝗘𝗹 𝗜𝗔𝗘, 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙣𝙚𝙧 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩𝙚 de su Centre for the New Economy and Society, estuvo a cargo del análisis de datos y del perfil de Argentina.



𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗱ó 𝟰𝟱.ª… pic.twitter.com/WnFHISQ76j — IAE Business School (@IAE_Austral) September 26, 2026

Vale destacar que IAE Business School, a través del profesor Eduardo Fracchia y del investigador Martín Calveira, participó nuevamente como partner institute del Centre for the New Economy and Society del World Economic Forum para la elaboración del Global Gender Gap Report 2026. La escuela de negocios fue responsable del análisis de datos y del desarrollo del perfil de Argentina en el informe.

La participación económica continúa siendo el principal desafío

En participación y oportunidades económicas, Argentina obtuvo un puntaje de 0,660 (donde 1 representa la paridad total y 0 la disparidad absoluta) y se ubicó en el puesto 107, convirtiéndose en la dimensión con la mayor brecha para el país.

Uno de los principales indicadores se encuentra en la participación en la fuerza laboral: alcanza al 53 % de las mujeres frente al 72 % de los varones. A su vez, los ingresos estimados de las mujeres equivalen aproximadamente al 58 % de los ingresos de los varones: 19 mil frente a 33 mil dólares internacionales, una medida ajustada por paridad de poder adquisitivo.

Las diferencias también se observan en el acceso a posiciones de liderazgo. Entre legisladores, altos funcionarios y gerentes, las mujeres representan aproximadamente el 32 %, frente al 68 % de los varones.

Persisten las diferencias en los espacios de decisión política

En la dimensión de empoderamiento político, Argentina obtuvo un puntaje de 0,369 y se ubicó en el puesto 30, por debajo del resultado de 2025, cuando había registrado un puntaje de 0,409 y alcanzado el puesto 27.

En el Congreso, las mujeres representan aproximadamente el 41 % frente al 59 % de los varones. Además, el Índice analiza la participación femenina en los cargos ministeriales, que desciende al 22 % mientras que los varones concentran el 78 %. El indicador contempla también los años durante los últimos 50 en los que una mujer ocupó la jefatura de Estado.

Paridad educativa y buenos indicadores en salud

La educación continúa siendo el área con mejor desempeño de Argentina. Con un puntaje de 1,000, el país se ubica en el primer lugar global en este subíndice, con paridad en el acceso a la educación secundaria y terciaria según los datos disponibles.

Sin embargo, los indicadores complementarios muestran diferencias en la elección de áreas de estudio. En las disciplinas STEM, se concentra el 10 % de las mujeres frente al 24 % de los varones.

En salud y supervivencia, Argentina alcanzó un puntaje de 0,974 y se ubicó en el puesto 43, consolidándose como otra de las dimensiones en las que el país se encuentra más próximo a cerrar la brecha de género. El informe registra una esperanza de vida saludable de aproximadamente 66 años para las mujeres y 63 para los varones.

El desafío: trasladar la paridad educativa al mercado laboral

Los resultados del informe evidencian uno de los principales desafíos para Argentina: transformar los avances alcanzados en educación en mayores oportunidades laborales. Mientras el país alcanza la paridad en el nivel educativo, las diferencias persisten en participación laboral, ingresos y acceso a posiciones de liderazgo.

El Índice Global de Brecha de Género permite seguir la evolución de estas disparidades y detectar tanto los avances como las áreas en las que todavía existen oportunidades para avanzar hacia una mayor paridad.