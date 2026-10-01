Ana Carolina celebra en Buenos Aires sus 25 años de carrera

Una de las voces más reconocibles de la música brasileña vuelve a Buenos Aires. Ana Carolina se presenta este viernes 2 de octubre en La Trastienda con “25 Anas”, el espectáculo que celebra sus 25 años de trayectoria y recorre las distintas etapas de una carrera marcada por una voz inconfundible, grandes canciones y una identidad artística propia.

Cantante, compositora y multiinstrumentista, Ana Carolina irrumpió en la escena brasileña a fines de los años 90 y rápidamente se convirtió en una de las figuras centrales de una nueva generación de la MPB. Desde entonces construyó un repertorio que atravesó fronteras y generaciones.

“Garganta”, “Quem de Nós Dois”, “Encostar na Tua”, “Uma Louca Tempestade”, “Pra Rua Me Levar”, “Rosas” y “É Isso Aí” son algunas de las canciones que marcaron su recorrido y forman parte del universo de este nuevo espectáculo.

La gira “25 Anas” comenzó en 2025 y ya fue vista por más de 400.000 personas. Lejos de plantearse como una retrospectiva cronológica, el show propone un recorrido libre por diferentes momentos de su obra, cruzando los clásicos con canciones de su etapa más reciente.

Entre ellas aparecen temas de Ainda Já – Vol. 1, su nuevo proyecto discográfico, que abre un nuevo capítulo en una trayectoria que nunca dejó de moverse entre la canción brasileña, el pop y una sensibilidad profundamente personal.

Para el público argentino, Ana Carolina mantiene además un vínculo especial a través de canciones que alcanzaron enorme popularidad en nuestro país. Entre ellas, “É Isso Aí”, registrada junto a Seu Jorge en el recordado proyecto Ana & Jorge, convertido ya en uno de los momentos emblemáticos de su carrera.

Con dirección de Jorge Farjalla, “25 Anas” propone reencontrarse con todas esas Ana Carolinas que fueron apareciendo a lo largo de estos años: la intérprete, la compositora, la guitarrista, la autora de canciones íntimas y la artista de grandes escenarios.

La cita entonces este viernes, a las 21 horas, en el marco de Brasil en Buenos Aires 2026. Las entradas pueden adquirirse vía web y en la boletería de la sala, Balcarce 460.

