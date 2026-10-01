Cayeron tres delincuentes por violenta entradera en San Isidro: una tarjeta robada los delató

Al menos cuatro delincuentes irrumpieron de madrugada en la casa de un reconocido abogado en Martínez, partido de San Isidro, lo golpearon y escaparon con dólares, joyas, celulares y tarjetas. En apenas dos días, la investigación permitió detener a tres sospechosos. Una compra en una cafetería quedó registrada por las cámaras y se convirtió en una de las pistas centrales.

La madrugada de terror terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj para los investigadores. El letrado, de 76 años, fue sorprendido mientras dormía junto a su pareja en su vivienda de Martínez, partido de San Isidro, por una banda que ingresó a la propiedad y desató un violento asalto.

Uno de los delincuentes golpeó al profesional en el ojo izquierdo y, bajo amenazas, los asaltantes redujeron a las víctimas para apoderarse de dinero y objetos de valor.

El botín fue importante: 4.800 dólares, teléfonos celulares, joyas y tarjetas de crédito. Después del ataque, los delincuentes escaparon rápidamente y dejaron atrás una escena que activó una investigación que, apenas 48 horas más tarde, terminó con tres personas detenidas.

La causa quedó caratulada como robo triplemente agravado y es investigada por la UFI de Martínez.

Después de la denuncia, los detectives comenzaron a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. El objetivo era reconstruir el recorrido de los delincuentes y determinar cómo habían llegado hasta la casa del abogado y hacia dónde escaparon.

En medio de ese trabajo apareció un dato clave: un Volkswagen Bora que había sido registrado por cámaras municipales en distintos momentos.

Los investigadores siguieron el recorrido del vehículo y lograron establecer movimientos compatibles con la banda antes y después del asalto. Con el avance de la pesquisa se identificó a varios sospechosos y se solicitaron medidas judiciales. Los allanamientos terminaron con tres detenidos y el secuestro del vehículo que habría sido utilizado para la fuga.

Pero todavía faltaba una pista que terminaría de complicar a una de las sospechosas.

La tarjeta del abogado y una compra que quedó filmada

Entre los elementos robados durante el violento asalto había tarjetas de crédito. Una de ellas habría terminado en manos de una de las mujeres investigadas. Y lo que ocurrió después quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según la investigación, la sospechosa ingresó a una conocida cafetería de la zona de Pilar y realizó una compra utilizando presuntamente una de las tarjetas sustraídas al abogado y a su pareja.

Las imágenes se transformaron en una pieza importante para los investigadores, que pudieron seguir sus movimientos y avanzar en la reconstrucción de las horas posteriores al asalto.

La pesquisa también estableció que otra de las mujeres detenidas podría haber tenido vinculación con movimientos de dinero posteriores al robo, aunque su situación procesal será definida por la Justicia.

Tres detenidos y una banda todavía bajo la lupa

Los procedimientos fueron realizados mediante un trabajo conjunto entre efectivos de la Policía Bonaerense y personal de la Secretaría de Seguridad de San Isidro, con intervención de la Departamental San Isidro.

Así las cosas, tres sospechosos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Ahora los investigadores buscan determinar qué papel tuvo cada uno de ellos en el asalto sufrido por el abogado de 76 años, identificar al resto de los integrantes de la banda y recuperar el dinero, las joyas y los demás elementos sustraídos.

La investigación avanza con el análisis de nuevas imágenes y registros obtenidos durante las horas posteriores al violento ataque. Mientras tanto, una tarjeta de crédito que salió de la casa del abogado terminó convirtiéndose en una de las pistas que permitió poner a los investigadores detrás de los sospechosos.