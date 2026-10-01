Para agendar: se viene la Noche de las Librerías Platenses

La Municipalidad de La Plata invita a participar de la sexta Noche de las Librerías Platenses, una iniciativa que transformará la ciudad en un gran circuito cultural descentralizado en el que los libros, las calles, los barrios y sus comunidades se encontrarán para disfrutar, compartir y difundir el trabajo y el rol social del rubro.

En el marco de la propuesta, organizada por librerías Independientes con el acompañamiento del Municipio, el viernes 6 de noviembre las librerías de la ciudad extenderán sus horarios y desarrollarán presentaciones, lecturas, talleres, espectáculos, conversaciones con autores y actividades para públicos de todas las edades.

Se trata de la sexta edición de la iniciativa, promovida mediante el trabajo colectivo de alrededor de 30 librerías distribuidas en gran parte del territorio platense, que ha demostrado su capacidad para convocar a lectores, autores, artistas, editoriales, trabajadores de la cultura, familias y comunidades de distintos barrios del partido en un verdadero acontecimiento cultural.



El evento permite visibilizar la tarea cotidiana de las librerías independientes que conforman la infraestructura económica y cultural local, generando empleo y estableciéndose como espacios de acceso a los libros, promoción de la lectura, circulación de autores y editoriales, formación de públicos, encuentro intergeneracional y construcción comunitaria de diferentes artes y actividades.