El trastorno infantil que nadie ve: dificultades de lenguaje que pasan desapercibidas

El chico que no encuentra las palabras cuando quiere contar algo. La alumna que parece distraída cuando la docente da una consigna. El adolescente que evita participar en clase porque teme equivocarse o quedarse en blanco. Muchas veces detrás de esas situaciones no hay falta de interés, timidez ni desobediencia. Puede haber algo más: un Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL).

Se trata de una dificultad significativa y persistente para comprender y/o producir lenguaje que no puede explicarse por pérdida auditiva, discapacidad intelectual, autismo u otra condición neurológica. Según estudios internacionales, afecta aproximadamente al 7 % de los niños en edad escolar, lo que equivale a uno de cada 15 chicos o, en términos prácticos, a dos o tres alumnos por aula.



Sin embargo, pese a su frecuencia, sigue siendo una condición poco reconocida. Su principal característica es la invisibilidad. Los niños con TDL suelen ser catalogados como distraídos, tímidos, inmaduros o poco participativos antes de que alguien sospeche la existencia de una dificultad específica del lenguaje.

“El TDL es una de las condiciones del neurodesarrollo más frecuentes y, paradójicamente, una de las menos conocidas. Muchas veces llegamos al diagnóstico después de años en los que el niño fue interpretado de manera equivocada”, explica la doctora Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Universidad Austral y coordinadora del Área de Lenguaje del Hospital Universitario Austral.

La especialista advierte que la demora en la detección tiene consecuencias concretas. El lenguaje es la herramienta principal para aprender, comprender consignas, construir vínculos y expresar emociones. Cuando esa herramienta presenta dificultades, el impacto puede extenderse a distintos aspectos de la vida cotidiana.

En el ámbito escolar, entre el 50 % y el 70 % de los chicos con TDL desarrolla dificultades en la lectura, la escritura y el aprendizaje matemático. Muchos presentan además trastornos específicos de la lectoescritura, como la dislexia. En algunos casos pueden leer correctamente en voz alta, pero tienen dificultades para comprender lo que acaban de leer, una situación que suele confundirse con falta de atención.

“Un niño con TDL entiende mucho más de lo que muchas veces logra expresar. El desafío no está en la inteligencia ni en las ganas de aprender; está en el lenguaje. Por eso es tan importante que docentes, pediatras y familias conozcan las señales de alerta”, señala Maggio.

Pero las consecuencias no se limitan al rendimiento académico. Diversas investigaciones muestran que los adolescentes con TDL presentan mayores dificultades para establecer y sostener relaciones con sus pares. También registran mayores niveles de aislamiento, experiencias de bullying y problemas vinculados a la autoestima y la regulación emocional.

La dificultad para encontrar las palabras, comprender algunas situaciones comunicativas o participar espontáneamente en conversaciones puede generar frustración, inseguridad y retraimiento. Con el tiempo, estos desafíos pueden impactar en la salud mental y en la construcción de la identidad.

Por eso, los especialistas insisten en la importancia de la detección temprana. Entre las señales que merecen una consulta profesional se encuentran el inicio tardío del lenguaje, la dificultad para formar oraciones acordes a la edad, los problemas persistentes para comprender consignas, un vocabulario reducido o las dificultades lingüísticas que continúan durante la escolaridad.

La buena noticia es que el pronóstico puede cambiar significativamente cuando la intervención llega a tiempo.

“La consulta precoz permite implementar estrategias y tratamientos que mejoran la comunicación, el desempeño académico y la participación social. Cuanto antes se identifique la dificultad, mayores son las oportunidades de desarrollo”, afirma la especialista.

La fonoaudiología ocupa un rol central en ese proceso, pero también resultan fundamentales los apoyos del entorno. Esperar unos segundos más para que el niño encuentre las palabras, dividir consignas extensas en pasos más simples, verificar la comprensión de la información o aceptar distintas formas de expresión son acciones sencillas que pueden marcar una diferencia significativa.

En el Día Internacional del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, el mensaje de los especialistas apunta a un objetivo claro: que más personas conozcan esta condición y aprendan a identificarla.

Porque detrás de cada porcentaje hay chicos que tienen ideas, conocimientos y ganas de participar, pero que muchas veces encuentran obstáculos para transformarlos en palabras. Y porque reconocer el TDL es el primer paso para que esos niños y adolescentes dejen de atravesar la escuela, y muchas veces la vida, en silencio.

