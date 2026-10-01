De la recomendación personalizada a la IA: cómo la tecnología transforma las ventas

Según The Business Research Company, el sector de la venta directa generó US$ 248.500 millones en 2024 y podría superar los US$ 420.000 millones para 2032. En Argentina , la actividad también representa un mercado de gran escala. Según datos de la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), la venta directa generó aproximadamente US$ 2.362 millones en ventas minoristas durante 2024, con unas 648.000 personas activas en el sector.

En este contexto, las empresas del sector están incorporando tecnologías que permiten ofrecer una atención cada vez más personalizada, con el objetivo de fortalecer el vínculo con los consumidores, aumentar la productividad de los emprendedores independientes y atraer a nuevas generaciones al desarrollo de negocios en la venta directa.

Una plataforma líder en salud y bienestar acaba de lanzar Skin iA, una herramienta basada en inteligencia artificial desarrollada para brindar apoyo, sin costo, a los distribuidores independientes en la atención a sus clientes.

Skin iA realiza un análisis facial que permite identificar características y necesidades de la piel a partir de una base de datos de más de 700.000 personas . La herramienta evalúa aspectos como la textura, las patas de gallo, las líneas de expresión y arrugas, la grasa y limpieza, la firmeza de la piel, las arrugas en el contorno de los ojos, la suavidad, la hidratación y la opacidad.

A partir de este análisis, la herramienta proporciona recomendaciones y orientación sobre productos de nutrición externa e interna, para acompañar la atención de clientes actuales o potenciales, tanto de manera presencial como virtual, mediante un enlace que el distribuidor independiente puede compartir. Estas recomendaciones no sustituyen la evaluación, el diagnóstico ni las indicaciones de un dermatólogo u otro profesional de la salud. La tecnología está disponible en los 18 países de América Latina donde opera la compañía, incluido Argentina, además de Europa e India.

“Skin iA refuerza nuestra visión de combinar tecnología, ciencia y relacionamiento humano para ofrecer a los Distribuidores Independientes herramientas que aporten valor a la atención y fortalezcan la relación con sus clientes”, afirma Marisol Ahumada, vicepresidenta de Ventas de Herbalife para Centro y Sudamérica.

Asimismo, subraya que “con el apoyo de la plataforma, pueden comprender mejor las necesidades de cada persona, personalizar sus recomendaciones y realizar un seguimiento más cercano, ofreciendo una experiencia diferenciada que favorece la fidelización”

Innovaciones para ofrecer una mejor experiencia

El lanzamiento de Skin iA refuerza el objetivo de Herbalife de convertirse en la principal plataforma de salud y bienestar del mundo, junto con otras soluciones digitales que la compañía incorporó a su modelo de negocio.

Una de ellas es HerbaFit , una plataforma y aplicación de bienestar lanzada en 2025 y diseñada para distribuidores independientes y clientes preferentes. La herramienta combina entrenamiento físico, seguimiento de objetivos y contenido de bienestar, y ofrece más de 60 entrenamientos en línea adaptados a diferentes objetivos y niveles, para que cada persona pueda incorporarlos a su rutina. La aplicación también utiliza inteligencia artificial para generar información útil que ayuda a los distribuidores independientes a brindar una mejor experiencia a sus clientes y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento de sus negocios.

La aplicación también incluye una calculadora de proteínas y VITA, una herramienta de inteligencia artificial que, a partir de una imagen, estima las calorías de un plato, realiza un análisis nutricional, ofrece orientación personalizada y sugiere comidas equilibradas de acuerdo con los objetivos de cada persona.

