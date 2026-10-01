Júbilo del Gobierno por la reapertura del mercado nipón para la carne bovina argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo y su par de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, celebraron la reapertura del mercado de Japón para la carne bovina argentina.

“Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país”, ponderó el titular del Palacio de Hacienda.

En este sentido, explicó que “se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación”.

“Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de US$ 3.000 millones anuales” y “esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, puntualizó Caputo.

Finalmente, el jefe de la cartera económica consignó que “más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país.

Sólo en la primera mitad de 2026 logramos la apertura sanitaria para más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados: cítricos, ovinos en pie, carne aviar, carne porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros, lácteos, entre otros.



A esto se suma… https://t.co/Qd5CoQ4RSU — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 30, 2026

Por su parte, Quirno detalló que “sólo en la primera mitad de 2026 logramos la apertura sanitaria para más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados: cítricos, ovinos en pie, carne aviar, carne porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros, lácteos, entre otros”.

“A esto se suma que hoy acordamos con Japón los requisitos zoosanitarios que permitirán exportar carne y subproductos bovinos procedentes de la zona libre de aftosa con vacunación de Argentina, ampliando así la autorización actual limitada a la Patagonia”, enfatizó.

Así las cosas, el titular del Palacio San Martín afirmó que “nos acercamos de esta manera a un mercado de alta exigencia que importa carnes por más de US$ 3.000 millones”.

“El trabajo conjunto entre Cancillería y el Miniesterio de Economia lo hizo posible una vez más. Seguimos generando más oportunidades de exportación para el sector agroindustrial argentino”, cerró el funcionario.