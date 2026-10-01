“Cuando la esperanza no alcanza”: los viernes de octubre en El Escape

En octubre llega al Teatro El Escape de La Plata la obra Cuando la esperanza no alcanza, de Gabriela Castelli, con actuaciones de la propia autora, Virna Mianzan, Sergio Matheos, Natalia Giliberti, Claudia Scornik, Patricio Pastor, Guillermina Massone y Juan Mazzoleni

Una noche de tormenta, tres parejas llegan a cenar al resto-bar A Puertas Cerradas. Lo que ninguno imagina es que una simple reserva será suficiente para que el pasado vuelva a sentarse a la mesa.

Laura, dueña del restaurante, descubre que entre los comensales de esa noche estará Carlos, el hombre que años atrás la abandonó poco antes de casarse. Con la complicidad de Esperanza, su carismática y explosiva moza venezolana, comienza a imaginar una pequeña venganza.

Pero nada saldrá como estaba previsto.

Mientras la tormenta arrecia y el afuera se vuelve cada vez más inaccesible, las apariencias comienzan a resquebrajarse. Viejos amores, secretos, infidelidades, cuentas pendientes y verdades largamente silenciadas empiezan a circular entre las mesas.

Con humor, ironía y momentos de profunda humanidad, Cuando la esperanza no alcanza es una comedia de puertas sobre los vínculos, las segundas oportunidades y esas verdades que, tarde o temprano, terminan encontrando la manera de salir a la luz.

Porque algunas tormentas ocurren afuera. Y otras empiezan cuando cerramos la puerta...

Las funciones serán los viernes 9, 16, 23 y 30 de octubre, a las 21 horas, en El Escape, Avenidae 44 N° 1443 casi esquina 24, con entradas vía Alternativa Teatral.