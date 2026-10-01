Amplio operativo por la Peregrinación Juvenil a Luján: se esperan más de 2 millones de personas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires asistirá a las y los fieles que participarán de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

El operativo de acompañamiento, coordinado por la Jefatura de Asesores del Gobernador junto a los ministerios de Seguridad, Salud, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad, Transporte, Ambiente y Comunicación, pondrá a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

“Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión. Desde 2022 contamos con la resolución n° 1.469, una iniciativa del gobernador Axel Kicillof, para asistir las peregrinaciones masivas en nuestra Provincia. Una año más, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, explicó Cristina Alvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador.

El ministerio de Seguridad sumará efectivos de todas las áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, apoyo logístico de Defensa Civil y drones de monitoreo; Salud aportará hospitales móviles, ambulancias, shock room móvil con personal médico, helicóptero sanitario y coordinación de la Región 7 de Salud para refuerzos de guardias en hospitales provinciales y municipales; Desarrollo de la Comunidad asistirá a las y los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos intervendrá con puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible; Transporte establecerá la prohibición de circular vehículos por la traza y garantizará móviles para la organización del tránsito, mientras que Ambiente pondrá a disposición puestos de separación de reciclado a lo largo de todo el recorrido y Comunicación un escenario.

Consolidado como el evento religioso más masivo del país, la peregrinación juvenil a Luján se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Las y los fieles inician la caminata en Liniers, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y avanzan hasta la Basílica de Luján atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En total caminan 60 kilómetros.

Al finalizar el recorrido, las y los fieles comparten las misas que se celebran en el Santuario de Luján, del Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del padre Lucas García.

La Provincia articula la asistencia junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el padre Juan Bautista Xatruch. El seguimiento del evento en tiempo real se realiza desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján.

Recomendaciones

Cada primer fin de semana de octubre, el camino de Liniers a Luján se llena de pasos, rezos, promesas y agradecimientos. Son unos 60 kilómetros que se recorren en comunidad, y también una experiencia de fe que empieza mucho antes de salir.

La 52da. Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará el 3 y 4 de octubre, contará -como cada año- con un amplio operativo de seguridad que busca cuidar y acompañar al peregrino a lo largo de los 60 kilómetros que unen el barrio porteño de @SCLiniers con el @SantuarioLujan 👥… — Santuario de Luján (@SantuarioLujan) September 27, 2026

Antes de salir

Prepará el cuerpo. Si no estás acostumbrado a caminar, empezá ya: salidas cada vez más largas en los días previos te van a ayudar mucho .

. Elegí bien el calzado. Que sea cómodo y ya probado; no estrenes zapatillas para la peregrinación. Llevá medias sin costuras y, si podés, uno o dos pares de repuesto .

. Descansá y comé bien . Dormí la noche anterior y desayuná algo sustancioso antes de partir.

. Dormí la noche anterior y desayuná algo sustancioso antes de partir. Consultá a tu médico si tenés alguna condición de salud, y llevá contigo la medicación que necesites.

Qué llevar

Una mochila liviana alcanza. No te olvides de:

Documento y un papel con el teléfono de un contacto de emergencia

Agua y algo liviano para comer en el camino (frutas secas, barritas, sándwiches)

Gorra, protector solar e impermeable liviano

Ropa de abrigo para la noche y la madrugada

Curitas, vaselina o crema para prevenir ampollas, y un par de medias de repuesto

Efectivo en billetes chicos y el celular cargado (un cargador portátil ayuda)

Tu rosario, estampa o intención escrita

Durante la caminata, tu peregrinación

Tratá de caminar siempre acompañado. Salí con tu grupo o parroquia y acuerden un punto de encuentro por si alguien se separa.

Hidratate seguido, aunque no tengas sed, y comé algo liviano cada tanto. Buscá un ritmo parejo y hacé descansos cortos y frecuentes.

Cuidá tus pies. Ante el primer roce o molestia, parate y atendelo; no esperes a que se haga una ampolla grande.

Usá los servicios del camino. Hay puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual, atendidos por voluntarios. Si algo te preocupa, consultá sin dudar.

Prestá atención a la ruta. Caminá por los sectores habilitados y con cuidado con los vehículos, sobre todo de noche. La ropa clara o reflectiva te hace más visible.

Cuidá al que camina a tu lado. Acompañá a los más chicos, a los mayores y a quien vaya más lento. En esta peregrinación nadie camina solo.

Cuidá el camino. Llevá tus residuos hasta un cesto y agradecé a los vecinos y voluntarios que ofrecen su ayuda a lo largo de la ruta.

La llegada

Al llegar a la Basílica, abrigate y tomá algo caliente si lo necesitás. Si vas a volver por tu cuenta, no lo hagas solo ni manejando cansado: organizá el regreso con anticipación.

Caminar también es rezar

No hace falta que sea un rezo formal: podés ofrecer el cansancio por alguien, rezar el rosario, cantar con tu grupo o simplemente caminar en silencio. Llevá tus intenciones, tus agradecimientos y las de quienes no pudieron venir. Este año el lema nos recuerda que, bajo el manto de la Madre, las diferencias se diluyen y nos reconocemos hermanos. Que cada paso hacia Luján sea también un paso hacia el otro.