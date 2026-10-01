Un bochornoso episodio de violencia se vivió este miércoles 30 de septiembre en la Cámara de Diputados de la Nación durante el plenario de comisiones donde se discutía el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enfocado en la cuestión Malvinas y la protección de recursos estratégicos.

Lo que debía ser un debate parlamentario se descontroló por completo cuando la exposición de la diputada Myriam Bregman fue interrumpida con chicanas por parte del legislador santacruceño Jairo Guzmán (La Libertad Avanza). Al escuchar las provocaciones, el diputado y dirigente social Juan Grabois se levantó enfurecido de su banca, caminó por el pasillo central y encaró directamente al bloque oficialista.

Al grito de "chorros, vendepatria y entregadores", el referente de Patria Grande desató una batalla verbal que rápidamente derivó en empujones y amenazas cara a cara.

#Soberanía 🔥🏛️ “Soretes y coimeros”: Grabois se cruzó con libertarios y la pelea siguió con Milei en redes



Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados terminó en insultos, empujones y manotazos durante el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Juan… pic.twitter.com/m5X9hfw9Y5 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 30, 2026

La situación escaló cuando el tucumano Gerardo Huesen (LLA) salió en defensa de Guzmán tildando a Grabois de "cagón y patotero". Ambos terminaron a los empujones y manotazos en medio del recinto hasta que otros legisladores debieron interponerse para separarlos.

La reacción de Javier Milei y el durísimo cruce en redes sociales

El escándalo parlamentario se trasladó en cuestión de minutos a las redes sociales. Tras la viralización de los videos del enfrentamiento, el presidente Javier Milei publicó un fuerte mensaje en la red social X para fustigar al dirigente opositor:

"Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas", sentenció el jefe de Estado.

Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas... https://t.co/PVGHbmVIO6 — Javier Milei (@JMilei) September 30, 2026

Fiel a su estilo, Juan Grabois recogió el guante y le respondió de forma furiosa en la misma plataforma: "Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado".