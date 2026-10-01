Kicillof y Espinoza inauguraron dos escuelas y enviaron un fuerte mensaje a Milei

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezaron este miércoles 30 de septiembre de 2026 la inauguración de dos nuevos edificios escolares en el distrito: la Escuela Secundaria N°120 y el anexo de la Escuela de Educación Especial N°518.

La actividad institucional contó además con la participación de la vicegobernadora Verónica Magario y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Las obras demandaron una inversión total de $3.293 millones, financiados junto al Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe (CAF), para garantizar mejores condiciones educativas a más de 1.300 estudiantes.

"Desde el inicio de nuestra gestión nos propusimos revertir el deterioro de la infraestructura escolar. Aunque construimos 1.461 nuevas aulas y llegamos hoy a los 327 nuevos edificios educativos, todavía queda mucho por hacer", destacó Kicillof durante su intervención.

Cómo son las nuevas instalaciones escolares

La obra permitió dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad educativa matancera, dotando a las instituciones de espacios propios y equipamiento moderno:

Escuela Secundaria N°120: Dejó de compartir instalaciones con la EEP N°67 y estrenó una sede propia de tres plantas con aulas, biblioteca, cocina y patio.

Escuela Especial N°518 (SAFI): Habilitó el Servicio Agregado de Formación Integral para jóvenes de entre 13 y 21 años con discapacidad, incluyendo talleres pedagógicos de cocina, huerta y carpintería.

Inversión acumulada: La Provincia alcanzó un histórico récord de 327 nuevos edificios escolares inaugurados bajo la actual administración estatal.

Fuertes críticas al Gobierno nacional y respaldo a la universidad pública

El acto sirvió también como escenario para marcar un enérgico contrapunto político con las medidas del Poder Ejecutivo nacional encabezado por Javier Milei, en el marco del conflicto salarial y el paro de actividades en las universidades nacionales.

El intendente Fernando Espinoza fue contundente respecto a la diferencia de modelos de gestión: "Mientras el Gobierno nacional intenta destruir el Estado, desde la Provincia y el municipio invertimos en educación pública y en los derechos de nuestro pueblo para que todos los chicos tengan las mismas oportunidades".

En esa misma línea, Kicillof cerró la jornada con una encendida defensa del sistema universitario:

"Estas inauguraciones no pasan por un milagro: vamos a seguir luchando por más y mejor escuela pública para que los chicos terminen la secundaria y vayan a la universidad de manera gratuita. En estos días en los que hay paro en las universidades de todo el país, queremos decir bien fuerte: viva la educación pública".

Al finalizar el acto, la comitiva oficial recorrió el tramo final de las obras del Polideportivo "Lionel Messi", que se ejecuta en la localidad de Virrey del Pino.