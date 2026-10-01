Él Mató a un Policía Motorizado cierra el año en La Plata

Él Mató a un Policía Motorizado confirmó su último show del año en el marco de Noches Capitales 2026. La cita es el sábado 19 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, la ciudad que los vio nacer.

Una nueva luna desbloqueada para la banda que lleva veinte años arriba de los escenarios conquistando destinos de Latinoamérica y Europa.

La venta de entradas estará disponible desde este jueves 1 de octubre con todos los medios de pago y un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia a través de Livepass.

Recientemente, la banda regresó al Movistar Arena con localidades agotadas en un reencuentro inolvidable con sus seguidores coronando este show con un clima festivo, de unión, emoción y pogos al ritmo de sus grandes himnos.

Durante 2025, Él Mató, estuvo dedicado a la celebración de los veinte años de la banda con la edición de una sesión en vivo y una serie de conciertos en el Estadio Obras Sanitarias donde repasaron la trilogía de EPs que editaron entre 2005 y 2008: Navidad de reserva, Un millón de euros y Día de los muertos.

El año pasado, la banda realizó algunos de los shows más importantes y convocantes de su trayectoria internacional como el Pepsi Center de Ciudad de México, el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona, además de su participación en festivales como Fauna Primavera en Santiago de Chile, Rock al Parque en Bogotá y Vive Latino en México.

También llevó a cabo presentaciones en Estados Unidos con fechas en ciudades como Dallas, Minneapolis, Chicago, Cleveland, Philadelphia y Nueva York.

Por su parte, Santiago Motorizado viene de una extensa gira con más de 30 presentaciones que incluyeron 22 ciudades europeas, cinco destinos en México y por primera vez el recorrido se extendió hasta Oceanía y Asia, capturando el público de Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane y Byron Bay) y Japón (Tokio y Osaka).