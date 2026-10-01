Patentamientos: se frena la caída y rebotan los 0km

Durante septiembre, la comercialización de vehículos 0km mostró señales concretas de recuperación. De acuerdo con el reporte oficial difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el número de unidades patentadas ascendió a 49.814 vehículos, registrando un repunte del 10,7% en comparación con agosto (45.003 unidades).

A pesar de la mejora mensual, la comparación interanual arrojó un descenso del 11,4% frente a septiembre de 2025(56.241 registros). De esta manera, el acumulado de los primeros nueve meses del año se situó en 435.493 unidades, lo que representa una baja del 13% en relación con el mismo período del año anterior (500.497 vehículos).

"La desaceleración del mercado se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor. La parte más difícil ha quedado atrás y podemos tener un final de año en crecimiento", remarcó Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Avance de importados y cambio de tendencia

El informe sectorial puso de relieve una importante transformación en la composición de la oferta disponible en los salones de venta:

Predominio importado: Los modelos fabricados fuera del país ya representan el 70% de las unidades patentadas , impulsados por la flexibilización del comercio exterior.

Marcas asiáticas: Se destaca una mayor presencia y oferta de vehículos de marcas de origen chino y asiático.

Liderazgo de ventas: En el segmento de vehículos livianos, Toyota continúa posicionada como la marca líder del mercado nacional.

Expo de autos chinos y perspectiva para 2027

Con la mirada puesta en la consolidación de nuevos actores en el mercado automotor local, ACARA dirá presente en la primera exposición de marcas chinas en el país para acompañar a la red comercial en el nuevo entorno competitivo.

Desde la entidad confían en que el repunte iniciado en septiembre marcará la tónica del último trimestre de 2026, brindando impulso para proyectar un nivel de actividad superior de cara al ejercicio 2027.