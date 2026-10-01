En el comienzo de la Argentina Week en Paris, Milei se vanaglorió por el ajuste de Argentina

En el inicio de la jornada del Argentina Week en París, el presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo una serie de encuentros privados con autoridades y referentes del sector empresarial internacional.

El mandatario se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann; el presidente y CEO de LVMH, Bernard Arnault; y el presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Acompañaron al Presidente durante las reuniones la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Los encuentros formaron parte de las actividades previstas en el marco del Argentina Week, previo a su discurso frente a más de 600 inversores, empresarios y dirigentes políticos.

“Orden macroeconómico”

En el marco de su discurso de apertura del Argentina Week en París, el líder libertario dirigió a empresarios, inversores y dirigentes políticos, ante quienes destacó las oportunidades de inversión que presenta la Argentina a partir del orden macroeconómico y el desarrollo de sus recursos.

“Durante estos últimos años, Europa aprendió lo costoso que es depender de proveedores poco confiables. Por eso vengo aquí a transmitirles que Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante desde una región pacífica, alineada con los valores de Occidente y lejos de cualquier tipo de conflicto”, enfatizó el jefe de Estado.

En ese sentido, Milei destacó el potencial energético del país y afirmó que “la misma Argentina que en el pasado temía quedarse sin gas en invierno, hoy firma contratos para abastecer a Europa”.

Respecto del orden macroeconómico, el Presidente señaló que “encaramos uno de los ajustes de gasto público más grandes de la historia global y logramos eliminar un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI en tan solo seis meses, con los primeros cinco puntos del déficit primario en el primer mes de gestión”.

Discurso del Presidente Javier Milei en Argentina Week de París 2026. pic.twitter.com/EdN2O96B8i — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 1, 2026

“Nosotros recordamos que, cuando llegamos, nadie hablaba del déficit cuasifiscal, que era dos tercios del problema, y decían que era imposible hacer un ajuste de cinco puntos del PBI”, evocó.

Asimismo, Milei agradeció la presencia de gobernadores de distintas provincias argentinas y destacó el trabajo conjunto más allá de las pertenencias políticas. “Somos varios de distintos partidos los que estamos apostando a que Argentina sea grande nuevamente”, concluyó.

Inversiones de TotalEnergies

La francesa TotalEnergies presentó en Argentina Week París una cartera de proyectos por cerca de US$ 10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país. Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía, vinculó esos planes con las reformas del Gobierno de Javier Milei y alentó a los empresarios franceses presentes a invertir en la Argentina.

Antes de su intervención, Pouyanné mantuvo una reunión a solas con Milei, a quien adelantó los anuncios. Juntos eligieron el nombre Alberdi para el nuevo desarrollo costa afuera de Tierra del Fuego, que contempla una inversión de US$ 1.500 millones. El nombre rinde homenaje a Juan Bautista Alberdi y fue presentado por el ejecutivo como una decisión compartida con el Presidente.

De acuerdo a lo ponderado desde la Oficina del Presidente, Pouyanné agradeció especialmente al embajador Ian Sielecki, organizador del encuentro, y destacó su papel para facilitar el diálogo entre TotalEnergies y el Gobierno argentino. La mención acompañó un mensaje de confianza de una compañía con casi medio siglo de presencia en el país, que mantuvo sus operaciones tanto en períodos de crecimiento como en momentos de dificultad.

En Neuquén, la empresa prevé ampliar su producción de gas en Aguada Pichana y desarrollar petróleo en San Roque, en Vaca Muerta. Este último proyecto representa una inversión potencial de unos US$5.000 millones. Durante su exposición, Pouyanné pidió el acompañamiento del gobernador de Neuquén para avanzar con ese desarrollo.

El ejecutivo identificó dos “cambios centrales” para las decisiones de una compañía global: “la posibilidad de girar dividendos al exterior y los incentivos del RIGI”. Recordó que había planteado esas condiciones a Milei en su primer encuentro, en Buenos Aires en 2024, y sostuvo que las reformas abrieron una nueva perspectiva para invertir.

Ante sus pares franceses, Pouyanné defendió las oportunidades del país y la continuidad de las reglas como condición para desarrollarlas. Su intervención en Argentina Week París, combinó ese respaldo con proyectos concretos para aumentar la producción energética argentina.