“Me mandé una cagada”: asesinó a su novia de 20 años en Tigre y se fugó

Una joven de 20 años, identificada como Aixa Dana Mili, fue encontrada ahorcada y semidesnuda este miércoles en su casa en la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre.

El principal sospechoso es su pareja, Alejandro Daniel Sofía, de 25 años, quien tenía múltiples denuncias previas por violencia y había salido de la cárcel dos meses antes del crimen.

Tras el hecho, a las 5 de la mañana, el presunto agresor subió un video a sus redes sociales despidiéndose de sus amigos y desde entonces está prófugo.

La víctima y el sospechoso mantenían una relación desde hacía más de un año. Si bien en el último tiempo la joven le decía a su familia que se habían separado, una allegada afirmó que habrían retomado el vínculo.

De acuerdo con su testimonio, Aixa había denunciado a Sofía por violencia de género. Algunos testigos aseguraron haber visto en varias oportunidades cómo el hombre la ahorcaba y agredía en la vía pública. Incluso, los vecinos y su propio padre habían presentado denuncias.

Hace meses, la víctima había publicado en Facebook un alarmante mensaje: “La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. (...) Hoy, lo cuento; mañana, no sé”.

Sin embargo, la última denuncia formal que la víctima presentó este año fue retirada. “Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar. Pero era todo una premeditación de lo que iba a hacer”, señaló la fuente cercana a la familia.

Vale mencionar que el sospechoso había estado preso hasta hace dos meses por lesiones y amenazas. Además, tiene antecedentes por robo y violencia. Según allegados a la víctima, “fue denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género”.

Este martes en la noche, cuando la joven estaba sola en la casa donde vivía con su papá, entre las calles 12 de Octubre y 9 de Julio, fue atacada y asesinada.

El último mensaje que publicó Daniel Alejandro Sofía es un estado de WhatsApp donde reveló su intención de quitarse la vida y se despidió de sus amigos, tras reconocer en diálogo con uno der ellos: “Me mandé una cagada”. Así las cosas, luego de radicarse la denuncia, se activó el operativo policial para localizarlo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo. Se considera que el prófugo realizó una puesta en escena para ocultar el hecho, al tiempo que se caratuló el caso como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.