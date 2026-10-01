Médicos y odontólogos del PAMI cumplen paro de 72 horas: “Ya no podemos seguir”

La Asociación de los Profesionales de la Salud (APPAMIA) cumple este jueves la segunda de las jornadas de un paro de 72 horas de los médicos y odontólogos de cabecera del PAMI, quienes “con dolor y bronca” anunciaron que ya no pueden “seguir”.

A través de una carta abierta a la sociedad titulada “¿Quién cuida a tus abuelos cuando PAMI los abandona”, los médicos de cabecera y los odontólogos de cabecera de la obra social de los jubilados expresaron: “Somos los que estamos todos los días, en cada barrio, en cada pueblo del país, atendiendo la salud de 5.500.000 afiliados. Somos la atención primaria. Sin nosotros, no hay PAMI”.

“Y hoy les tenemos que decir con dolor y con bronca: ya no podemos seguir. Llegamos al límite. No podemos solventar más los gastos de nuestros consultorios con las magras, insuficientes y paupérrimas remuneraciones que nos paga el INSSJP”, puntualizaron.

“Y como si fuera poco, en abril de 2026, en plena negociación paritaria por mejorar esos valores miserables, traicioneramente, arteramente y por la espalda, el Directorio del INSSJP sacó la Resolución 1107/26”, sumaron.

Al referirse a esa resolución, dieron cuenta que la “vendieron como un aumento”, pero “lo que hizo fue racionalizar y destrozar nuestro salario: nos sacó el pago de la consulta excedente, nos sacó el adicional por ser especialistas, nos sacó todo. Nos dejó una cápita de $ 2.100 que no alcanza ni para pagar la luz del consultorio”.

“Mientras por otra puerta se escapan miles de millones en licitaciones escandalosas, pago de prestaciones inexistentes y cualquier maniobra que se les ocurra, a nosotros nos ajustan hasta el hambre. Esto no es un error administrativo. Es el desguace planificado del INSSJP”, alertaron.

Luego explicaron que “esto no se hace solo. Se hace con la complicidad explícita del Ministerio de Salud y las políticas gubernamentales de ajuste en salud pública”.

“Ajustan el presupuesto para la salud de nuestros abuelos y abuelas. Les niegan medicamentos, les niegan turnos, les cierran consultorios. Están llevando al genocidio silencioso de los integrantes de la tercera edad”, denunciaron los profesionales enrolados en la APPAMIA.

“Luego de innumerables reuniones técnicas con las autoridades del INSSJP, donde pusimos toda la buena voluntad, no se logró lo mínimo necesario para que el trabajo de los profesionales sea mínimamente rentable. Solo recibimos amenazas por parte de ciertas autoridades nuevas en su cargo y las estudiadas y repetidas excusas de la falta de presupuesto que no es girada por el Ministerio de Salud” pero “o vamos a ser cómplices del vaciamiento; no vamos a atender gratis mientras se roban el PAMI”, anunciaron.

Luego recalcaron: “Vamos por mejoras ciertas y reales. vamos por cifras y metodología de trabajo acorde para nuestros abuelos y abuelas. Porque defender nuestro salario es defender la atención de tus padres, de tus abuelos”.

“Si cierran nuestros consultorios, ¿a dónde van a ir 5 millones y medio de jubilados?”, sentenciaron.