Policiales y Judiciales | 1 oct 2026
Detalles dramáticos
Conmoción en Berazategui: hallaron muerta a una nena de 11 años y detuvieron a la madre, abuela y tíos
La autopsia preliminar detectó lesiones compatibles con golpes y signos de abuso sexual de antigua data. La Justicia investiga abandono de persona seguido de muerte.
Una nena de 11 años fue hallada muerta durante la madrugada de este jueves en su casa de Berazategui. Por el caso fueron detenidos su madre, su abuela y dos tíos maternos, mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió.
Alrededor de las 2, la Policía llegó a la vivienda de calle 19 al 1500, entre 115 y 116, después de un llamado al 911 y constató el fallecimiento de Nerea Geraldine Pereira.
En primera instancia, se evaluó la hipótesis de un suicidio, sin embargo, los datos preliminares de la autopsia revelaron lesiones compatibles con golpes y signos de abuso sexual de antigua data, por lo que la causa tomó otro rumbo.
Por orden judicial fueron detenidos la madre de la nena, Rocío Pereira; su abuela, Mónica Villalba; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.
Entre las lesiones detectadas aparecieron golpes en la espalda y signos de hemorragia interna. Además, los investigadores encontraron indicios que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo a la muerte.
A partir de esos resultados, la Fiscalía de la UFI Nº 3 dispuso que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui quedara al frente de las actuaciones y ordenó allanamientos de urgencia en domicilios vinculados al entorno cercano de la víctima.
Los primeros datos de la causa también señalan que Nerea habría tenido conflictos personales con su madre. La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3 de Berazategui, bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte, carátula qaue podría cambiar confome al avance de las pesquisas.