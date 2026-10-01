Dyango en el Teatro Argentino de La Plata: últimas entradas a la venta

Luego del éxito de su tour por Argentina y Latinoamérica en 2025, el legendario cantante español Dyango vuelve al continente con “Su Amigo Dyango Tour”, una gira que emociona a varias generaciones de fanáticos.

En ese marco, el catalán se presenta este jueves 1 de octubre en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, con entradas a la venta a través de Livepass (seis cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia).

El espectáculo será un viaje musical para revivir algunas de las canciones más representativas del artista, como “Cómo han pasado los años”, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Precisamente, una de las versiones recientes más destacadas de esa canción fue grabada en vivo el 2 de octubre de 2025 en el Teatro Gran Rex. La interpretación se caracterizó por su fuerte carga emocional y por la madurez artística con la que Dyango abordó una canción centrada en el paso del tiempo y la permanencia del amor.

Con una lectura íntima y sensible, el artista convirtió esa presentación en una celebración de la memoria, el amor duradero y el vínculo histórico que mantiene con el público argentino.

El registro audiovisual de aquel show estuvo a cargo de Denis Henry, mientras que la producción artística fue realizada por Beto Horst, exintegrante de la banda Los Rancheros.

Esa versión forma parte del proyecto fonográfico Un poco más (En Vivo, Gran Rex, 2025), un álbum que reune interpretaciones en vivo de varios de los grandes clásicos de Dyango.