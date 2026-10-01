Otra tragedia en Ruta 2: un muerto y un herido tras el choque de una camioneta contra un camión

Una persona murió y otra resultó herida este jueves como consecuencia de un grave accidente ocurrido sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 54, en jurisdicción del corredor vial Samborombón.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se produjo cuando una Volkswagen T-Cross, patente AE255LW, colisionó contra un camión que se encontraba estacionado sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, el acompañante de la T-Cross murió en el lugar, mientras que el conductor del vehículo fue trasladado para recibir asistencia médica.

Tras el accidente, personal policial y de seguridad vial se hizo presente en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

Según se informó, el carril lento quedó reducido, por lo que se desplegó un operativo de tránsito para evitar nuevos incidentes y permitir el trabajo de los equipos de emergencia. El conductor del camión involucrado en la colisión resultó ileso.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son materia de investigación. Personal especializado trabajaba para establecer la mecánica del accidente y determinar por qué la T-Cross terminó impactando contra el vehículo de carga que se encontraba detenido sobre la banquina.