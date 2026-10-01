Horror en San Martín: discusión por mensajes en el celular, femicidio y muerte del presunto asesino

Una violenta pelea entre una pareja terminó con la muerte de ambos este martes por la tarde en la localidad de Villa Maipú, partido de San Martín. La mujer sufrió múltiples heridas de arma blanca y murió poco después, mientras que su pareja fue encontrada sin vida en las inmediaciones de la avenida de los Constituyentes.

El episodio se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Rivadavia, a pocos metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis. La Policía llegó al lugar luego de un llamado al 911 que inicialmente advertía sobre un posible incendio.

Al arribar, efectivos de la comisaría sexta de San Martín constataron que no había un incendio activo. Sin embargo, al entrevistarse con familiares y vecinos, conocieron que momentos antes se había producido una violenta pelea entre la mujer y su pareja.

Según la reconstrucción inicial, ambos se habrían enfrentado con armas blancas y resultaron gravemente heridos.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Belgrano, donde pese a los esfuerzos médicos murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Los peritos de Policía Científica que trabajaron sobre el cuerpo contabilizaron 19 heridas de arma blanca, de acuerdo con las primeras actuaciones incorporadas a la investigación.

El hombre fue encontrado muerto en la avenida

Mientras los investigadores trabajaban para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda, se confirmó que la pareja de la mujer también había muerto.

El hombre fue encontrado sin vida sobre la avenida de los Constituyentes, en las inmediaciones del domicilio donde se había producido la pelea.

Una de las hipótesis que se intenta establecer es si las heridas que presentaba fueron provocadas durante el enfrentamiento y si la víctima logró defenderse antes de que su pareja abandonara la vivienda.

Además, los investigadores deberán determinar qué ocurrió durante los minutos posteriores a la pelea y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte de ambos.

Investigan intento de incendio

Otro elemento incorporado a la causa es que, luego del enfrentamiento, se habría iniciado un principio de incendio en la vivienda.

Según la información difundida sobre el caso, vecinos advirtieron la situación y lograron controlar las llamas antes de que el fuego se propagara.

La Justicia deberá establecer si el incendio fue provocado deliberadamente y cuál fue su relación con el episodio ocurrido momentos antes.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 6 del Departamento Judicial San Martín, que trabaja para reconstruir la secuencia completa y determinar las circunstancias de las muertes.

Entre las líneas investigativas se analiza el origen de la discusión y los motivos que llevaron al enfrentamiento con armas blancas.

Los investigadores también deberán aguardar los resultados de las autopsias y de las pericias realizadas en la vivienda y en los lugares donde fueron encontrados los cuerpos para establecer con precisión cómo murió cada uno de los integrantes de la pareja.