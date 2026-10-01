La UBA nombró Doctor Honoris Causa a Lionel Messi por su trayectoria profesional

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar su máximo título honorífico al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, considerado el mejor jugador de fútbol a nivel mundial de las últimas décadas, quien supo conducir al equipo a la obtención de importantes títulos internacionales, incluido el campeonato del mundo 2022. La distinción se entregará el próximo martes 6 de octubre, previo a su partido de despedida del combinado local en el Estadio Monumental.

En los considerandos de la resolución, impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, se señala que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Además, se destaca que como capitán, condujo a la Selección argentina a la obtención de la Copa América 2021, primera consagración del combinado local en veintiocho años; la Finalissima 2022; la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022; la Copa América 2024; y el subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026, integrando el primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, destacó que “más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional. Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”.

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, aseguró que “Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”.

“Pero este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, cerró.

Cabe resaltar que, entre las argumentaciones, la distinción se inscribe en una larga tradición internacional de las más reconocidas casas de altos estudios de distinguir la excelencia, trascendencia e influencia de aquellos que, a través del deporte, han obtenido los más destacados logros y se han vuelto ejemplos influyentes de excelencia y valores en sus campos.