La serie Empíreo regresa con “El día de la Trilla”

Con más de 2 millones de ejemplares vendidos en español, la serie Empíreo es ya el fenómeno editorial que se ha convertido en leyenda.

La Trilla como nunca la habíamos visto: Rebecca Yarros regresa a uno de los momentos decisivos del universo Empíreo con trece historias protagonizadas por los personajes favoritos de los lectores y sus dragones.

Este 1 de octubre es el día marcado en la agenda de los fans. Ya están disponibles en librerías dos ediciones de El día de la Trilla con ilustraciones a todo color del artista Joe Requeza. Una de ellas será una edición limitada con los célebres cantos tintados tan buscados por los seguidores de la serie.

Un éxito también en español

Más de 2.000.000 ejemplares vendidos en español. La publicación en España de la primera edición de Alas de ónix, la tercera entrega de la serie Empíreo después de Alas de sangre y Alas de hierro, superó los 120 mil ejemplares vendidos en menos de una semana y batió un récord que no se veía desde Harry Potter.

Miles de lectores hicieron cola desde primera hora de la mañana el día de la puesta a la venta, y librerías de todo el país celebraron el Día de Dragones con actividades y eventos dedicados a la saga.

El día de la Trilla

Un día legendario. El vínculo que lo cambia todo. Bienvenido a la Trilla, la brutal prueba en la que los futuros jinetes del Colegio de Guerra Basgiath pelearán para vincularse con un dragón o morir en el intento.

En medio del fuego dracónido, estos trece cadetes deberán luchar por sobrevivir a un sangriento campo de batalla donde despiadados rivales harán lo imposible para superarlos y los dragones decidirán el destino de cada uno de ellos. Cualquier elección puede convertirlos en jinetes… o destruirlos.

Xaden Riorson, el líder poderoso. Rhiannon Matthias, la amiga astuta. Dain Aetos, el fiel seguidor. Liam Mairi, el protector. Ridoc Gamlyn, el bromista. Sawyer Henrick, el desvalido. Garrick Tavis, el aliado confiable. Imogen Cardulo, la guerrera imprudente. Bodhi Durran, el segundo al mando. Mira Sorrengail, la valiente jinete. Brennan Sorrengail, el brillante estratega. Aaric Graycastle, el noble inconforme. Sloane Mairi, la hermana perseverante.

En la Trilla solo hay una regla: no mueras.

Aunque El día de la Trilla puede ser una forma fantástica de acercarte a la Serie Empíreo, debés saber que contiene spoilers de los libros anteriores. Si querés evitarlos, es mejor que lo leas después de Alas de ónix.

La autora

Rebecca Yarros es autora bestseller de The New York Times, de USA Today y de The Wall Street Journal de más de veinte novelas, entre ellas las que componen la Serie Empíreo.

Ha recibido el British Book Award al Libro del Año y el premio Alex Award, que entrega la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos. Admira a los héroes militares y tiene la fortuna de estar casada con uno desde hace más de veinte años.

Es madre de seis niños y, cuando no está escribiendo, suele escaparse a la pista de hockey o a tocar la guitarra. Vive en Colorado en compañía de su terco bulldog inglés, sus dos feroces chinchillas y dos gatos, que reinan sobre toda la familia.

Tras haber acogido y posteriormente adoptado a su hija menor, en 2019 Yarros fundó, junto con su marido, la organización sin ánimo de lucro One October, dedicada a una de sus pasiones: ayudar a niños y niñas del sistema de acogida y adopciones familiares de Estados Unidos.