Guillermo Francos confía en un “entendimiento” entre el PRO y La Libertad Avanza

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que su salida del Gobierno haya tenido que ver con una ruptura personal con el presidente Javier Milei, a quien considera “un amigo”. Además, se mostró confiado en que La Libertad Avanza y el PRO vayan juntos a las elecciones generales del año venidero.

“Yo no me fui mal con el Presidente, la verdad que lo considero un amigo”, indicó, para luego dar cuenta que hacia adentro de una gestión “siempre hay diferencias de opinión”.

“A veces la interna es por poder, a veces la interna es por la cercanía del jefe en la empresa, a veces la interna es por un cargo”, matizó en declaraciones a Radio Mitre.

En cuanto al armado electoral oficialista, evaluó que “finalmente se va a llegar a un entendimiento” pero no es recomendable discutir con tanta anticipación, pues “puede generar desgaste” antes de que estén definidos los candidatos.

Por último, consideró que las PASO deberían suspenderse, tal y como plantea el Gobierno, al tiempo que destacó la importancia de una eventual reelección de Javier Milei, al señalar que “quiere ser el transformador de la Argentina”.