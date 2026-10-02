Por un certificado escolar cayó falsa psicóloga en La Plata

Una investigación que comenzó a partir de una denuncia del Colegio de Psicólogos bonaerense culminó este miércoles en La Plata con la detención de una mujer de 37 años acusada de ofrecer terapias en redes sociales y cobrar entre 20.000 y 30.000 pesos por consulta. En dos allanamientos secuestraron informes de pacientes, sellos, diplomas, una computadora y una credencial profesional.

La investigación se inició el 12 de junio, cuando el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de una denuncia presentada por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires en la que advirtieron la situación después de que la madre de una menor presentara un certificado ante las autoridades educativas de la institución a la que concurría su hija. A partir de ese documento surgieron sospechas sobre la habilitación profesional de quien lo había emitido.

Los informes solicitados durante la investigación permitieron establecer que la mujer no contaba con el título universitario de licenciada en Psicología, ni figuraba inscripta en el registro nacional de profesionales de la salud.

Los investigadores también detectaron que se promocionaba en distintas redes sociales como psicóloga y ofrecía diferentes tipos de terapias a cambio de pagos que, de acuerdo con las actuaciones, oscilaban entre los 20.000 y los 30.000 pesos.

Dos allanamientos y el secuestro de documentación

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó registrar dos inmuebles: un lugar ubicado en diagonal 74, entre 20 y 21, donde funcionaría el consultorio, y una vivienda situada en Manuel B. Gonnet.

En el primer objetivo, los efectivos secuestraron hojas con informes de distintos pacientes, cuadernos, carpetas con anotaciones, dibujos, sellos, calendarios de turnos y formularios en blanco destinados a la elaboración de informes psicológicos.

También incautaron un diploma a nombre de la investigada y tarjetas de presentación en las que se promocionaba como especialista en psicología social.

En el segundo domicilio, ubicado en la calle 9, entre 507 y 508, los agentes secuestraron una computadora portátil y documentación con diversas anotaciones.

Al momento de los procedimientos, la mujer no se encontraba en ninguno de los dos inmuebles. Posteriormente, la sospechosa se presentó en una dependencia policial para interiorizarse sobre los motivos de la presencia de los investigadores en su domicilio. Allí fue identificada y aprehendida.

Durante ese procedimiento también se secuestraron dos teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y una credencial de psicóloga a su nombre.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 15 del Departamento Judicial La Plata, conducida por la fiscal María Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de Federico Atencio.

La mujer deberá responder por las presuntas maniobras investigadas, mientras los elementos secuestrados serán analizados para determinar su alcance y establecer si existen otras personas afectadas.

