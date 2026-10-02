Alejada de la agenda libertaria, Villarruel ponderó a las PyMEs como “el motor de nuestro empleo”

La vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, participó este jueves del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, en Madrid, España. La delegación argentina está integrada además por los senadores nacionales Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Movere Santa Cruz), Martín Goerling Lara (Frente PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

El encuentro fue inaugurado en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España y contó con la presencia del Rey Felipe VI, quien presidió la sesión inaugural, mientras que la apertura estuvo a cargo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares; y el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

Durante el Foro se abordan los principales desafíos de la comunidad iberoamericana a partir de cuatro ejes de trabajo: el impacto de la inteligencia artificial y su incidencia en la actividad parlamentaria; las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación, la polarización y la desinformación; la igualdad de género; y la vigencia de la diplomacia parlamentaria.

En ese marco, Villarruel sostuvo que la transformación tecnológica debe poner en el centro al trabajador y afirmó que “el debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana, no habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica. El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica”.

La vicepresidente también planteó la necesidad de que los Estados y los parlamentos acompañen a las pequeñas y medianas empresas frente al proceso de reconversión tecnológica. “Si los Estados y los parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital”.

“Necesitamos políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización”, enfatizó y en ese sentido puso de relieve la importancia de promover políticas que permitan sostener el empleo y fortalecer las capacidades productivas frente a los cambios derivados de la innovación tecnológica.

Hoy participamos con 4 senadores nacionales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, un espacio de encuentro y diálogo entre representantes de 19 países.



Compartí mi mirada sobre los desafíos que tenemos por delante, el impacto de la Inteligencia Artificial, la producción, la… pic.twitter.com/cx1FAA8yhk — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 1, 2026

Por último, Villarruel se refirió al desafío que representa el empleo y sostuvo que las respuestas frente a ese escenario deben tener al trabajo como eje. “Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo”, puntualizó.

Y sentenció: “El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica”.