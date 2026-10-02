Un violento robo bajo la modalidad motochorro se registró durante la mañana de este jueves en el barrio Las Dalias de Mar del Plata y la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad privada.

Según la información policial, la víctima es una mujer que regresaba a pie de realizar compras cuando fue interceptada en la intersección de Los Naranjos y Los Ceibos.

El video muestra el momento exacto del ataque: se observa a una moto con dos ocupantes que circula por la calle de tierra. Al llegar a la esquina, los delincuentes embisten a la mujer que caminaba por el lugar, la hacen caer al suelo y la arrastran varios metros sobre el pasto.

Tras el impacto, la víctima queda tendida mientras los agresores le sustraen sus pertenencias y escapan a toda velocidad por Los Ceibos en dirección contraria.

#Insegurdad 🏍️🚨 Salvaje golpe motochorro en Mar del Plata: atropelló y golpeó a una mujer para robarle



Un violento asalto ocurrió a plena luz del día en el barrio Las Dalias de Mar del Plata. Una mujer que regresaba caminando de hacer compras fue embestida por delincuentes en… pic.twitter.com/OqQFljPAzo — ANDigital (@ANDigitalOK) October 2, 2026

Cabe consignar que vecinos de la zona denunciaron que los hechos de inseguridad se repiten en el barrio, especialmente en horas de la mañana. La mujer sufrió golpes y lesiones producto de la caída y del forcejeo.

El hecho fue caratulado como robo agravado y se solicitó a la población que cualquier información sobre la moto — que se ve claramente en el video — sea aportada a la Comisaría correspondiente o al 911.

