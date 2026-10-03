El exjefe de campaña de Javier Milei advirtió que “no hay política productiva”

El senador provincial de Unión y Libertad, Carlos Kikuchi, exjefe de campaña de Javier Milei, criticó la apertura de importaciones, el esquema impositivo y la falta de medidas para proteger al sector productivo, ya que “no podés separar lo que es la macro de lo que es la economía real”.

Consultado por Radio 10 sobre las razones que lo llevaron a alejarse del espacio libertario, el legislador de la Segunda Sección distinguió entre los objetivos macroeconómicos del Gobierno y la situación de las empresas y trabajadores.

“La verdad es que el rumbo macro, es decir, bajar la inflación, tratar de ir a un equilibrio fiscal, tratar de ir a una simplificación impositiva que todavía no lo ha hecho, eso me parece muy bien”, introdujo.

De todos modos, alertó que “vos no podés separar lo que es la macro de lo que es la economía real, lo que es la micro”.

“Acá no se está gestionando la transición, no se está administrando esto, no hay política productiva”, fustigó Kikuchi.

En este sentido, disparó: “¿Qué pasa? Abrir indiscriminadamente las importaciones, mantenés el esquema impositivo feroz frente al sector productivo”.

“El tipo que produce automóviles, que tiene que pagar 2.000 sueldos o 3.000 sueldos, a ese tipo le cobrás todos los impuestos y al auto chino que viene, lo dejás entrar al cielo. Todo un disparate”, ejemplificó el senador.

💥"El Gobierno no está administrando la micro, no hay políticas productivas"



🎙️Carlos Kikuchi, senador bonaerense y exjefe de campaña de Milei, habló con @Gatosylvestre



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En igual tono, cuestionó las modificaciones previstas en materia de medidas antidumping y reclamó que el Estado diseñe herramientas para acompañar a la producción nacional.

“Ahora van a sacar el tema del antidumping, otra locura total. No te digo que inyecten dinero en la producción, pero pónganle cabeza”, planteó.

Luego sugirió que “armen algo como se hizo con el plan en la época de Carlos Menem: los bancos con las automotrices e hicieron créditos baratos como para que la gente pueda comprar autos o empezar a tener una política, digamos, de manejo arancelario para defenderte un poco de lo que viene de afuera”.

“En definitiva son empresas que son gente, que son familias. Ahí es donde nosotros tenemos un gran desacuerdo”, sintetizó.

También señaló que el comienzo de su alejamiento estuvo relacionado con una decisión política que consideró incompatible con el proyecto que originalmente habían construido.

“El inicio de todo fue que nuestra construcción era con el peronismo y cinco minutos antes se tomó la decisión de ese acuerdo con Mauricio Macri. Eso para nosotros fue el límite”, remató el parlamentario bonaerense.

