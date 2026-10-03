Lousteau propuso amplia coalición con el PRO, Bregman y el peronismo

El diputado nacional de Ciudadano Unidos, Martín Lousteau, propuso conformar una amplia coalición opositora para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones generales de 202, incluyendo sectores peronistas, de izquierda y del PRO no conformes con la alianza con La Libertad Avanza.

En declaraciones a Cenital, el exministro de Economía consideró que se debe “coordinar para ganar” en las urnas.

“Instrumentalmente tenemos diferencias. Lo que creo que es lo primero para hacer es juntarse todos y mostrar que hay una mayoría que está en esa situación”, puntualizó el legislador en referencia al rechazo a las políticas libertarias.

Acto seguido, precisó que trabaja junto con otros dirigentes en la organización de un encuentro que contará con especialistas extranjeros que participaron en experiencias de construcción de coaliciones amplias en distintos países.

Entre los casos que mencionó se encuentran Francia, Hungría y Brasil, donde distintos sectores políticos desarrollaron acuerdos para enfrentar a sus respectivos adversarios electorales.

Consultado sobre quiénes podrían formar parte de ese armado, el dirigente incluyó tanto a referentes de la izquierda como a sectores del PRO no conformes con el pacto con La Libertad Avanza.

“Desde los del PRO que están avergonzados de que su partido esté con Milei, hasta Myriam Bregman”, graficó. Ante la pregunta concreta sobre si la convocatoria también contemplaba a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el exembajador en EEUU respondió: “A todos”.

MARTÍN LOUSTEAU sobre la LEY DE TIERRAS, MILEI y una COALICIÓN que incluya a TODOS



De CFK a Bregman, @GugaLusto plantea construir una coalición amplia para ganarle a Milei y La Libertad Avanza en #ElFinDeLaMetáfora.



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En tanto, se refirió a los límites: “Patricia Bullrich es universo Milei de principio a fin, Macri es universo Milei”, aunque diferenció la situación de el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pese a que todavía no se expresó de cara al año venidero.