No habrá servicio en toda la Línea Sarmiento entre el 10 y el 13 de octubre

Trenes Argentinos informó que por “obras indispensables para la seguridad operacional”, la Línea Sarmiento no prestará servicio, en ninguno de sus ramales, entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive.

Se trata de diversos trabajos que se realizarán en la traza de manera simultánea y comprende obras de señalamiento y vías que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno nacional.

En relación al señalamiento, en esta etapa se realizará la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, que de esta forma se suma a la ya renovadas en Castelar y Moreno, finalizando la obra que contemplaba la renovación de las tres mesas de señales que está lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura en la línea Sarmiento.

Según se informó, la mesa de mando de Haedo tiene más de 40 años de antigüedad y es el centro neurálgico de la operación, cuenta con cuatro vías, interconexión con la salida del depósito de locomotoras y el nexo con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Por ello, dada la complejidad y dimensión de los trabajos, “es necesario contar con una ventana extendida de cuatro días para poder realizar su reemplazo y realizar las pruebas correspondientes para restablecer el servicio en óptimas condiciones de seguridad operacional”.

Las obras de señalamiento en la línea Sarmiento tienen como objetivo fortalecer el sistema a partir de las intervenciones en las áreas más sensibles de la operación ferroviaria, “priorizando la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de los recursos públicos”, se explicó.

Además, de la obra de mesa de mando se están renovando las señales entre Liniers y Villa Luro y se están reemplazando los aparatos de vías en Caballito.

Al mismo tiempo, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutará una serie de trabajos en diversos sectores de la línea: por un lado, se renovará la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once y se llevarán adelante tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

Paralelamente, se seguirá avanzando en la intervención del andén central de Ramos Mejía y andén 2 de Morón, en el marco de la restauración integral que viene ejecutando la empresa ferroviaria para incrementar la calidad de la prestación para los pasajeros y se realizarán obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

Asimismo, AUSA realizará tareas de renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca e intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones también efectuará diversos tipos de tareas a lo largo de los tendidos. Se producirá el mejoramiento del paso a nivel Goya y se emprenderán obras civiles en andén central de Ciudadela. Conjuntamente, se atenderán el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua.

En cuanto al resto de las estaciones de la línea se llevará adelante el desmalezado, la limpieza de plataformas y de zona de vías en todos las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diesel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos (limitado actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías).

Resta precisar que el miércoles 14 de octubre los servicios eléctricos y diesel funcionarán de acuerdo a sus cronogramas habituales.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en este enlace o en la APP de Trenes Argentinos.