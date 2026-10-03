Martilleros bonaerenses se reunieron con Kicillof y le presentaron un proyecto de 'Alquiler Social'

Con el foco puesto en dinamizar el mercado inmobiliario e impulsar herramientas para facilitar el acceso a la vivienda, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por su presidente Luis Colao, mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Durante el encuentro, las autoridades del colegio profesional le presentaron formalmente al mandatario el proyecto de 'Alquiler Social', una iniciativa elaborada por la institución que busca aliviar directamente la carga económica de los gastos iniciales que debe afrontar un inquilino al momento de firmar un contrato de locación en territorio provincial.

La mesa de trabajo contó con la presencia del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard; el vicepresidente de Martilleros BA, Alfredo Lavalle; y el secretario de Relaciones Institucionales de la entidad, José María Sacco.

Junto a @Kicillofok nos reunimos con representantes del Colegio de @MartillerosBA. Repasamos la situación del sector, acordamos una agenda de trabajo conjunta y evaluamos el funcionamiento de la cuenta especial para inmobiliarias. pic.twitter.com/Cl1UWd6INS — Cristian Girard (@cristiangirard) October 1, 2026

Implementación de la 'Cuenta Recaudadora' y estudios del sector

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la evaluación de la recién implementada 'Cuenta Recaudadora', un producto financiero especial destinado a inmobiliarias. Esta herramienta fue desarrollada de manera articulada entre los equipos técnicos de ARBA, el Banco Provincia y la entidad colegiada para simplificar la operatoria y la gestión tributaria del rubro.

Asimismo, la dirigencia de Martilleros BA expuso los avances del programa de 'Estadísticas Inmobiliarias', un relevamiento científico desarrollado en conjunto con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) que busca aportar datos precisos sobre precios, oferta y demanda locativa.

El encuentro finalizó con la revisión de una agenda abierta sobre aspectos previsionales, regulación del corretaje y demandas institucionales vinculadas al ejercicio de la profesión en la provincia de Buenos Aires.