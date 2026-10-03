Chuby Leguizamón: “La inseguridad no se combate acomodando estadísticas”

En el marco de la controversia por el mapa delictivo en la capital provincial, el senador bonaerense por el bloque Hechos, Marcelo "Chuby" Leguizamón, lanzó una contundente crítica dirigida al intendente de La Plata, Julio Alak, tras la publicación en la que la comuna destacó a la ciudad como una de las de menor índice delictivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En un extenso mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el legislador apuntó además contra las expresiones de la dirigencia local de La Libertad Avanza (LLA) sobre que "la inseguridad no se puede camuflar", al cuestionar que la problemática se reduzca a una mera discusión política de porcentajes o placas digitales.

El problema empieza cuando la seguridad se reduce a una discusión de estadísticas. Y se agrava cuando los números se utilizan para intentar convencer a los vecinos de que la realidad que viven todos los días no existe.

Porque un robo no es un número. Es un vecino al que le… pic.twitter.com/XzfmGrV0Uf — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) October 1, 2026

"Detrás de cada delito hay una persona, no alcanza con mostrar números"

En su pronunciamiento, Leguizamón fundamentó el motivo por el cual los indicadores oficiales no reflejan el día a día que atraviesan los vecinos platenses en los barrios:

Efecto en la vida cotidiana: "Un robo no es un número. Es un vecino al que le entraron a su casa, un comerciante que volvió a bajar la persiana tras otro asalto o familias que cambiaron sus rutinas porque ya no se sienten seguras", expresó el senador.

La cifra negra y la desconfianza: Advirtió sobre el incremento de víctimas que no acuden a las comisarías: "Hay vecinos que directamente dejaron de denunciar por cansancio o miedo a quedar expuestos. Cuando la gente pierde la confianza en denunciar, el problema también es institucional".

Exigencia de presencia policial: Remarcó que si bien las métricas sirven, "no pueden transformarse en una excusa para minimizar lo que pasa en la calle ni para decirle a una víctima que vive en una ciudad segura porque un gráfico muestra determinados porcentajes".

Hacia el cierre de su descargo, el legislador provincial exigió abandonar las disputas mediáticas y pasar a la acción en el territorio: "La inseguridad se combate con policías en la calle, prevención, inversión, investigación, decisión política y respuestas concretas. Hay que hacerse cargo del problema", sintetizó.