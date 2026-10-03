Brasil va a las urnas este domingo: la histórica contienda entre Lula y Flávio Bolsonaro

Este domingo 4 de octubre de 2026, Brasil atraviesa una jornada electoral decisiva en la que más de 158 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. La contienda general define la presidencia del país, los gobiernos estatales y la renovación de bancadas clave en la Cámara de Diputados y el Senado Federal, en lo que se perfila como una de las disputas más ajustadas de la historia reciente de la región.

La atención política está concentrada en la carrera por el Planalto, fuertemente polarizada entre el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien busca la reelección, y el senador opositor Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2026.



Domingo é 13!



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Qué dicen los últimos sondeos para la primera vuelta y el ballotage

De acuerdo con las principales consultoras de opinión pública difundidas en el tramo final de la campaña, la ventaja en la primera vuelta se mantiene ajustada:

Luiz Inácio Lula da Silva: El estudio de la encuestadora Quaest ubica al actual presidente al frente con el 39% de la intención de voto , conservando además el liderazgo en todas las franjas etarias según datos de Datafolha .

Flávio Bolsonaro: El candidato del Partido Liberal se posiciona en el segundo lugar con un 34% de los apoyos , reduciendo la distancia a solo 5 puntos porcentuales.

Terceras fuerzas: Los 11 postulantes restantes (entre ellos Renan Santos y Augusto Cury) se ubican lejos de la pelea principal, sin superar individualmente el 4%.

La proyección hacia la segunda vuelta

Dado que la legislación exige superar el 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta, los analistas coinciden en que la definición se trasladará al ballotage programado para el 25 de octubre.

Las simulaciones de segunda vuelta muestran un escenario de empate técnico: mientras que la consultora Nexus proyecta una paridad del 46% al 44% en favor del mandatario, mediciones como la de AtlasIntel/Bloomberg ubican a Flávio Bolsonaro con un 47,2% frente al 46,8% de Lula, dentro del margen de error.

"Lula":

Porque mostró una remera de ‘Las Malvinas son argentinas’ durante un acto en Río de Janeiro pic.twitter.com/VKwejOGIJ2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 2, 2026

Cómo funciona la votación y qué cargos se eligen

El sistema electoral coordinado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) cuenta con normas específicas para el desarrollo de la jornada:

Voto obligatorio y opcional: El sufragio es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años, mientras que resulta optativo para jóvenes de 16 y 17 años, mayores de 70 años y personas analfabetas.

Seis votos por elector: Cada votante deberá registrar seis elecciones en la urna electrónica: Presidente, Gobernador, dos Senadores (se renuevan dos tercios de la Cámara alta), un Diputado Federal y un Diputado Estatal.

Horarios y escrutinio: Los centros de votación operan de 8:00 a 17:00 (hora local). Debido a la automatización mediante urnas electrónicas, los resultados oficiales se conocerán pocas horas después del cierre de las mesas.

Los tres ejes clave que dominan la agenda política

El debate público en el tramo final de la campaña ha quedado marcado por tres temas prioritarios para el electorado: