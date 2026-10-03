Líder de la CGT advirtió en IDEA que el equilibrio macro “no alcanza”

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, participó del Coloquio IDEA, que finalizó este viernes en Mar del Plata, marco donde planteó la necesidad de que la estabilidad económica esté acompañada por estabilidad productiva, institucional y social, y reclamó un Estado presente y ámbitos de diálogo entre empresarios y trabajadores.

“Todos podemos aportar a la estabilidad, todos tenemos el deber de aportar a la estabilidad. Pero no alcanza con la estabilidad económica. No sirve de nada tener estabilidad macroeconómica si no hay estabilidad productiva, si no hay estabilidad institucional y si no hay estabilidad social que tenga una proyección de desarrollo”, puntualizó el referente vidriero.

Asimismo, sostuvo que “nosotros creemos que la estabilidad también se construye entre los distintos sectores con un Estado que esté presente. No creemos en el Estado subsidiario, pero tampoco creemos en un Estado que se desentienda de los problemas estructurales de la sociedad", afirmó el dirigente.

“El Gobierno tiene que asumir un papel activo y escuchar a quienes representan a los trabajadores antes de tomar decisiones que impacten sobre el empleo y las condiciones laborales”, acotó el triunviro de la central obrera.

En tanto, destacó la importancia de recuperar el diálogo entre empresarios y sindicatos: “Nos debemos tanto el sector empleador como el sector sindical poder volver a construir esos puntos de encuentro. Hasta en la disidencia se puede construir”.

“Tenemos que volver a esa senda de creer que uno sobre la base del trabajo, que el trabajo ordena socialmente, que sobre la base del esfuerzo uno puede crecer y uno realmente puede cumplir sus sueños”, prosiguió Jerónimo.

"La dirigencia debe interpelar a las nuevas generaciones, que ya no ven al trabajo solo desde lo salarial sino desde el intercambio de tiempo por valor." @cjeronimook en el #ColoquioIDEA. pic.twitter.com/PFKUjhGrXL — IDEA (@idea_arg) October 2, 2026

Finalmente, se refirió al desafío de ampliar la representación sindical frente a las transformaciones del mercado laboral: “La representación no tiene que ser solamente para los trabajadores del sector formal”.

“Nosotros tenemos que volver a dar la oportunidad realmente de poder encontrarnos y de construir ámbitos de diálogo, consenso y negociación por el bien de la Argentina”, concluyó.

