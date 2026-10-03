Momentos de extrema tensión se vivieron en una escuela primaria de Merlo, en el oeste del Conurbano bonaerense, donde un hombre de 34 años ingresó por la fuerza al establecimiento educativo con una cuchilla de carnicero en la mano y terminó encerrado en una de las aulas del establecimiento.

El episodio ocurrió en la Escuela Primaria N° 46 del barrio Matera, ubicada sobre la calle William Morris al 1400, casi esquina Hurtado. La presencia del desconocido armado provocó preocupación entre docentes y familias, mientras las autoridades activaban los protocolos de seguridad para proteger a los estudiantes.

Según las primeras informaciones, el hombre había protagonizado un conflicto con otras personas en la vía pública y buscó refugiarse dentro de la institución. En medio de la situación, aseguró que había personas que querían matarlo.

Pese a la gravedad del episodio, no se registraron heridos y los alumnos no tuvieron contacto directo con el intruso.

La intervención de la directora evitó que la situación pasara a mayores

Uno de los aspectos centrales del episodio fue la reacción de la directora de la escuela, quien decidió dialogar con el desconocido para intentar controlar la situación: la mujer consiguió que el hombre entregara la cuchilla que llevaba consigo.

#Policiales 🚨🏫 Pánico en Merlo: entró con una cuchilla a una escuela, se encerró en un aula y terminó detenido



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El individuo permaneció posteriormente dentro de un aula, mientras otros integrantes del equipo directivo se comunicaban con el servicio de emergencias 911 para solicitar la intervención policial.

En paralelo, las autoridades pusieron a resguardo a los estudiantes y evitaron que se produjera un encuentro entre los chicos y el hombre armado.

La actuación del personal escolar permitió contener el episodio hasta la llegada de los efectivos policiales.

Video: el hombre encerrado en un aula y la reacción de los padres

La secuencia quedó registrada en un video filmado, que ilustra este artículo, por uno de los padres que se acercaron al establecimiento al enterarse de lo ocurrido y en las imágenes se observa al desconocido dentro de un salón, sosteniendo la puerta para impedir que otras personas ingresaran.

Desde el exterior, algunos familiares manifestaron su enojo y preocupación. Incluso se escucharon insultos y amenazas dirigidos hacia el hombre que permanecía dentro del aula.

Las imágenes comenzaron a circular y expusieron los momentos de tensión que atravesó la comunidad educativa de Merlo.

Finalmente, efectivos policiales ingresaron al establecimiento, aprehendieron al sospechoso, secuestraron el arma blanca y lo trasladaron a una dependencia policial.

Otro registro mostró al hombre esposado y custodiado por agentes antes de su traslado, en el patio de la institución y grabado por alumnos desde sus aulas.

Qué dijo la escuela de Merlo después del episodio

Tras el procedimiento, las autoridades de la Escuela Primaria N° 46 difundieron un comunicado para informar a las familias sobre lo sucedido y explicar las medidas adoptadas.

En el documento aclararon que el desconocido no tenía vínculo como padre de alumnos del establecimiento y que, una vez controlada la situación, fue trasladado a la Comisaría de Matera.

También informaron que se dio intervención a las autoridades policiales y a los inspectores del nivel primario, además de radicarse la denuncia correspondiente.

El equipo directivo convocó a una reunión informativa con las familias para ayer mismo con el objetivo de responder inquietudes y brindar precisiones sobre el procedimiento.

Entre las medidas de seguridad comunicadas también figuró mantener cerrado el portón de ingreso y egreso de la institución.

Investigan al hombre detenido: interviene una fiscalía de Morón

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, quien inició actuaciones para determinar las circunstancias del episodio.

Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es qué ocurrió antes del ingreso del sospechoso al establecimiento y cuál fue el conflicto callejero que lo llevó a refugiarse allí.

También se analiza una posible situación de consumo problemático, aunque esa circunstancia no fue confirmada como causa del comportamiento del hombre.

Mientras avanza la investigación, el episodio volvió a generar preocupación entre las familias por las condiciones de seguridad y los mecanismos de respuesta ante el ingreso de personas ajenas a establecimientos educativos.

En este caso, la intervención del personal directivo, el resguardo de los estudiantes y la posterior actuación policial permitieron resolver la situación sin víctimas ni personas lesionadas.

