Umbral Casa Cultural abre sus puertas en el corazón geográfico de La Plata

Este sábado 3 de octubre, desde las 18 horas, Umbral Casa Cultural abre sus puertas en pleno centro de La Plata, recuperando una centenaria casa de calle 50 N.º 883 entre 12 y 13, frente a Plaza Moreno.

“Llegó el momento de que nos acompañen en la inauguración de nuestra casa cultural, para que tenga vida y movimiento, para que deje de ser un espacio nuestro y lo hagan parte de ustedes”, invitan los hacedores del nuevo reducto cultural.

Vale destacar que el inmueble conserva buena parte de sus características originales, incluidos muebles de época, que durante los últimos meses fueron restaurados y acondicionados para darle una nueva vida al lugar.

La apertura tendrá música en vivo con Magma Band y luego la participación de un DJ, con una propuesta centrada principalmente en el rock nacional, además de algunos clásicos internacionales, todo en el marco de una jornada de puertas abiertas, con entrada gratuita, con comida y bebidas para compartir con los presentes.

Vale destacar que el espacio funcionará de lunes a sábado de 9 a 19 horas con variedades de café, té y opciones dulces y saladas; a lo que se sumará la agenda cultural que incluirá talleres, eventos y muestras de pintura, con la intención de reunir distintas expresiones artísticas.

Según explicó uno de los impulsores de Umbral, Julián Di Martino, “entre las propuestas que ya están en análisis aparecen talleres de literatura, pintura, encuadernación y Pop Art”.

“También llegaron iniciativas vinculadas al tango e incluso la posibilidad de organizar una milonga. La programación todavía se encuentra en proceso de definición y se irá confirmando una vez que el espacio comience a funcionar”, acotó en declaraciones a Radio La Plata FM 90.9.

Finalmente consignó que “no es que va a apuntar a un público adulto o a un público joven; es un lugar de puertas abiertas para todos los platenses y todos los que vengan acá a la ciudad y tengan ganas de pasar un buen momento”.

Y todos los hacedores del espacio, resumieron: “Queremos ser un punto de encuentro, un espacio en el que las puertas estén abiertas para todos los platenses y que cada vida se transforme cuando crucen el umbral, porque acá empieza algo nuevo para cada uno que entre a la casa”.