Pampita caminó a Luján bajo la lluvia y miles de fieles avanzan hacia la Basílica

La lluvia no frenó la fe. Miles de personas caminan este sábado rumbo a Luján para participar de la 52ª Peregrinación Juvenil, en una jornada marcada por las tormentas, el frío y una postal que se repite año tras año: miles de fieles avanzando para llegar a los pies de la Virgen.

Entre los participantes estuvo Carolina “Pampita” Ardohain, quien volvió a sumarse a la tradicional caminata desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la Basílica de Luján.

La modelo compartió imágenes de su preparación y del recorrido, además de mostrar un particular truco para protegerse los pies durante los casi 60 kilómetros: utilizó apósitos y cinta adhesiva para evitar lastimaduras y hasta bolsas dentro de las zapatillas para resguardarse del agua.

Pampita y una tradición que se repite

La conductora suele participar de la peregrinación como una forma de agradecer y pedir por su familia. Esta vez, tampoco dejó que el mal tiempo le cambiara los planes.

Con ropa impermeable y acompañada por amigas, se sumó a los miles de peregrinos que avanzan por el oeste bonaerense, en una jornada en la que los paraguas, pilotos y zapatillas mojadas se convirtieron en parte del paisaje.

Cómo está Luján y qué pasa con la caminata

La imagen peregrina de la Virgen salió oficialmente cerca de las 10 desde el Santuario de San Cayetano, aunque muchos fieles habían comenzado a caminar durante la madrugada, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires.

El recorrido atraviesa distintos municipios, entre ellos Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, hasta llegar a Luján.

En la ciudad ya se despliega un operativo especial de seguridad, salud e hidratación para acompañar la llegada de los peregrinos. Hay puestos sanitarios, ambulancias, baños químicos y puntos de abastecimiento de agua a lo largo del trayecto.

La convocatoria se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y se espera una participación multitudinaria durante todo el fin de semana.

A qué hora será la misa central

La misa principal se celebrará este domingo 4 de octubre a las 7 frente a la Basílica de Luján y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La peregrinación también se vive como una antesala de la visita del papa León XIV a Luján, prevista para noviembre.

Mientras tanto, miles de personas siguen caminando bajo la lluvia. Algunos van en familia, otros con amigos y muchos cumplen promesas personales. Para todos, llegar a la Basílica representa mucho más que completar una caminata: es agradecer, pedir y renovar la fe.