Argentina enfrenta a Burkina Faso con una insólita demora: el rival llega sobre la hora al Monumental

La Selección Argentina vuelve a jugar este sábado por la noche y, esta vez, el partido tendrá un condimento inesperado: Burkina Faso todavía no había arribado a Buenos Aires a pocas horas del comienzo del encuentro.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al combinado africano desde las 21 en el estadio Monumental, en el segundo amistoso de esta ventana FIFA después de la goleada 4-0 ante Bolivia en Córdoba. La AFA ratificó oficialmente que el encuentro se disputará con normalidad.

El problema estuvo del lado del visitante. La delegación de Burkina Faso permaneció en Casablanca, Marruecos, durante buena parte de los últimos días debido a inconvenientes relacionados con el traslado hacia la Argentina. Finalmente, el vuelo partió durante la madrugada rumbo a Buenos Aires, por lo que el plantel afrontará un viaje contrarreloj antes del encuentro.

Un vuelo que complicó todo

Según explicó la organización del amistoso, una falla técnica en el avión previsto originalmente para el 30 de septiembre obligó a buscar una aeronave alternativa y provocó una demora superior a las 48 horas.

La situación generó además modificaciones importantes en la delegación. De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, algunos futbolistas decidieron no realizar el viaje debido al cansancio acumulado y las condiciones del traslado.

Ante ese escenario, Burkina Faso debió recurrir a jugadores de su selección A' y juveniles Sub 23 para completar el grupo que finalmente viajó a la Argentina. La Federación de Burkina Faso confirmó que el entrenador Amir Abdou afrontará el encuentro sin varios de sus futbolistas habituales.

Incluso, según reportes periodísticos, la delegación que viajó hacia Buenos Aires tendría una presencia muy reducida de jugadores que originalmente formaban parte del seleccionado mayor. La composición definitiva del equipo visitante quedó condicionada por estos cambios de último momento.

¿Se juega Argentina-Burkina Faso?

Sí. La AFA confirmó que el amistoso se mantiene y que Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado desde las 21 en el Monumental.

El partido será además histórico porque Argentina nunca se había enfrentado oficialmente con Burkina Faso. El encuentro permitirá ampliar el historial de la Albiceleste frente a selecciones africanas, que ya cuenta con más de tres décadas de cruces.

Burkina Faso llega después de una buena actuación en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. El seleccionado empató 1-1 con Benín y luego derrotó 1-0 a República Centroafricana, resultado que lo dejó con cuatro puntos y como líder del Grupo F.

Argentina prepara otra prueba después del Mundial

Del lado argentino, Lionel Scaloni continúa con el proceso de renovación del plantel después del Mundial 2026. La Selección viene de vencer 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

El entrenador aprovecha estos amistosos para probar futbolistas y variantes de cara a la nueva etapa del seleccionado. La agenda de esta ventana FIFA se completará el martes 6 de octubre, nuevamente en el Monumental, cuando Argentina se enfrente a Benín desde las 20.

El partido ante Burkina Faso será televisado por TyC Sports en Argentina y comenzará a las 21.

Así, mientras la Albiceleste llega preparada para su segunda presentación post Mundial, el seleccionado africano deberá afrontar un escenario completamente atípico: un viaje larguísimo desde Marruecos y un plantel reconstruido a contrarreloj, apenas horas antes de salir a jugar contra Argentina en el Monumental.