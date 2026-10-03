Ruta 2: la pista clave que investigan en el choque donde murió un joven de 29 años

Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado luego de un choque que involucró a dos vehículos y un camión en la Ruta 2, a la altura del partido bonaerense de Castelli.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 176 de la Autovía 2 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Voyage, una Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180.

La víctima fue identificada como Lucas Matos, de 29 años y vecino de Castelli, quien circulaba a bordo del Volkswagen Voyage. Como consecuencia del impacto, murió en el lugar.

En tanto, la Ford Ranger era conducida por María Casamayor, mientras que el camión estaba al mando de Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años y domiciliado en San Vicente.

Cómo fue el accidente en la Ruta 2

Luego de la colisión, los tres vehículos quedaron ubicados en el cantero central de la Autovía 2, sin llegar a obstruir los carriles de circulación.

Una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli se trasladó hasta el lugar para asistir a las personas involucradas. Los profesionales revisaron a la conductora de la camioneta y al chofer del camión, quienes no presentaban lesiones y no necesitaron ser trasladados a un centro de salud.

Por su parte, la zona quedó preservada para permitir el trabajo de la Policía Científica, que deberá realizar las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión.

Investigan las causas del choque

A raíz del hecho, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Homicidio culposo”. La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.

Por el momento, las circunstancias que desencadenaron el choque se encuentran bajo investigación. Las pericias serán claves para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El accidente generó además un operativo de emergencia en uno de los principales corredores viales que conectan Buenos Aires con la Costa Atlántica. Según información difundida posteriormente, los vehículos fueron retirados y el tránsito quedó normalizado.