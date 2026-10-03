Defensa y Justicia goleó 3-0 a San Lorenzo en Varela y lo liquidó en el primer tiempo

Defensa y Justicia se hizo fuerte en Florencio Varela y goleó 3-0 a San Lorenzo por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El Halcón tuvo un primer tiempo demoledor y consiguió los tres goles en apenas unos minutos, dejando prácticamente sentenciado el encuentro antes del descanso.

La apertura del marcador llegó antes del cuarto de hora. Lucco recibió un gran pase entre líneas de Porcel y definió con precisión para poner el 1-0.

San Lorenzo intentó reaccionar y tuvo algunos minutos con mayor posesión de pelota, pero no consiguió transformar ese dominio en situaciones claras.

Sobre el cierre de la primera etapa, Defensa volvió a golpear. David Martínez apareció para empujar la pelota tras un centro de Barbona y ampliar la ventaja.

Y casi inmediatamente llegó el tercero. Barbona recibió dentro del área y definió cruzado para establecer el 3-0, en un golpe durísimo para el equipo dirigido por Insúa.

En el complemento, el marcador no volvió a moverse y Defensa y Justicia terminó celebrando una contundente victoria por 3-0 ante San Lorenzo.

El triunfo le permite al conjunto de Florencio Varela sumar tres puntos importantes en la pelea de la Zona A, mientras que el Ciclón deberá dar vuelta la página después de una tarde complicada.