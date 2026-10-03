Robbie Williams en Buenos Aires soltó la promesa que excitó al Movistar Arena

Robbie Williams volvió a hacer de las suyas en Buenos Aires. Después de más de 20 años sin presentarse en el país, el cantante británico no solo recibió un importante reconocimiento oficial, sino que además protagonizó uno de los momentos más comentados de su visita.

Durante su segundo show en el Movistar Arena, este viernes, la banda comenzó a tocar los acordes de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo. El público inmediatamente se prendió y comenzó a cantar el tema de punta a punta.

La reacción sorprendió al propio Williams, que frenó el recital para preguntar qué canción era. Cuando descubrió que se trataba de uno de los grandes himnos de la banda liderada por Gustavo Cerati, quedó fascinado y decidió ir por más.

“La vamos a hacer el domingo, ¿ok?”, anunció ante la ovación del estadio.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó expectativa por la última presentación del artista en Buenos Aires, prevista para este domingo 4 de octubre.

Robbie Williams, Huésped de Honor de Buenos Aires

Antes del recital del viernes, Williams recibió además la distinción de Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, otorgada por la Legislatura porteña.

El reconocimiento fue entregado en el propio Movistar Arena por el legislador Pablo Donati y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. La iniciativa había sido impulsada por Donati y aprobada por la Legislatura.

Durante el encuentro, el artista destacó especialmente el vínculo con el público argentino y aseguró que nuestro país tiene “uno de los mejores” públicos del mundo.

La última noche de Robbie Williams

Williams tiene prevista su última presentación en Buenos Aires para este domingo 4 de octubre a las 21, también en el Movistar Arena. La fecha forma parte de su gira BRITPOP, con la que regresó a la Argentina después de dos décadas.

Ahora, además de sus grandes éxitos, todas las miradas estarán puestas en un momento particular: si finalmente Robbie Williams cumple su promesa y se anima a cantar “De música ligera” frente al público argentino.