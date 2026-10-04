Cazzu fue profeta en su tierra: “Te amo Jujuy, te amo con todo mi corazón”

El Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy se vistió de fiesta en una noche histórica junto a Cazzu. En el primer estadio de su carrera, y con la puesta más grande a la que se sumerge como artista, su provincia natal fue el lugar soñado para marcar un hito memorable.

Siempre este momento bisagra fue pensado para que suceda en la cuna de Latinaje, adentrándonos en las raíces de nuestra identidad latinoamericana, y levantando con orgullo la bandera de quienes estuvieron antes que nosotros escribiendo un legado de diversidad y cultura ancestral.

El primer estadio de la carrera de Cazzu tenía que ser en su casa. Así lo soñó ella y su público, así se sentía en cada sonido de Latinaje que viene enamorando al mundo con su abanico majestuoso de canciones.

Así se ve el primer estadio de Cazzu en Jujuy 🔥 https://t.co/J3MtAtzT2r — cazzu sources. (@cazzusources) October 4, 2026

En medio de un momento de expansión internacional, siendo ovacionada en los recintos más importantes y consagrándose no sólo como una de las artistas más importantes de la música argentina y latinoamericana de esta década, sino como una referente para generaciones enteras, Cazzu volvió a Jujuy y la celebración fue total.

Respondiendo a la invitación, el público se entregó por completo inundando de color el recinto, en un despliegue monumental de prendas, vestuarios especialmente diseñados y elegidos, máscaras de miles de formas, accesorios y mucho papel picado que voló por cada rincón.

Con una puesta de nivel internacional, equiparando este recinto a los elegidos convencionalmente para este tipo de show, Latinaje se disfrutó en todos sus detalles. La teatralidad, la danza, la escenografía y visuales, la presencia arrolladora de Cazzu y el talentoso grupo de músicos y bailarines que la acompañan, emocionaron por completo a las miles de almas presentes.

Este show especial, contó con sorpresas preparadas exclusivamente para la ocasión: La carroza realizada por mujeres jujeñas, basada en las que se utilizan para el desfile del día del estudiante en este mismo recinto todos los años. Además, las inflatables Diablas características del carnaval de Jujuy fueron interpretadas por las mujeres de la comparsa Los alegres de Uquia.

Cada momento fue un homenaje a su tierra, pero uno de los más emocionantes llegó con las coplas jujeñas escritas y relatadas por Cazzu acompañadas por visuales y música en vivo causando la ovación de todo el estadio.

Hoy suena el carnaval en el primer estadio de cazzu y el clima que se espera es un Jujuy Estrellado https://t.co/cOQWFTKtTN — Cazzu Reactions (@CazzuReactions) October 3, 2026

La selección de canciones fue altamente especial, haciendo honor a obras esenciales de nuestro folklore con versiones inolvidables, entrelazadas con las historias que dan vida al último álbum de Cazzu. Así, miles de personas bailaron, se emocionaron y cantaron al ritmo de “Odiame”, “Mala Suerte”, “Balada Malvada”, “Nena Trampa”, “Con Otra” y el cierre, con el himno a su tierra, “Jujuy Estrellado”.

La introducción del concierto más importante de su carrera estuvo a cargo de las artistas Mariana Carrizo, Mica Chauque y Wara Calpanchay, quienes brindaron su aporte cultural para dar inicio a un show inolvidable.

La noche también tuvo lugar para navegar por los sonidos que hicieron de la jujeña líder del movimiento urbano, haciendo retumbar la tierra con himnos del trap que no podían faltar.

Que las canciones de Latinaje brillen en el cielo jujeño es algo que estaba destinado a ser. Los sonidos, la poesía, la cultura ancestral que inspira cada historia y cada melodía del álbum están conectadas totalmente a la historia de Jujuy y su legado más vivo que nunca.

Latinaje viene hoy no solo a poner en valor el universo de pertenencia latinoamericana sino que reivindica la construcción musical y artística desde el respeto a quienes estuvieron antes que nosotros.

Latinaje, su tour actual, ya reunió multitudes. Después de completar su primera gira por Norteamérica, con miles de entradas vendidas y shows agotados en más de diez ciudades de Estados Unidos y México, Cazzu continuó el recorrido por Latinoamérica con su paso por Bolivia, Guatemala y Costa Rica, y seguirá su camino por Montevideo y España, con cuatro presentaciones entre Madrid y Barcelona en noviembre, incluyendo fechas agotadas.