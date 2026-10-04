La cultura vence al odio: descuentos del 60 al 90 % en los teatros porteños

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de “Vení al teatro”, con descuentos del 60 al 90 % sobre el valor de sus entradas.

La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) y contempla más de 80 títulos. Es la oportunidad para poder asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles.

Esta iniciativa es organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo.

Para ello, contarán con entradas para las obras más convocantes a precios realmente muy atractivos. El público podrá acceder a toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes ¡Habrá 50 opciones por menos de $ 20.000 !

Descuentos del 60 al 90 %

Martes 6, 13, 20 y 27 de octubre

De 11 a 19 horas

Tickets Bs As, Diagonal Norte y Cerrito

Cada martes, en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) frente al Obelisco, se entregarán bonos a $ 2.500 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad.

Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con el 60 % al 90 % de descuento según el espectáculo.

Vale aclarar que cada semana se podrán adquirir hasta cuatro bonos por persona, presentando DNI.

Salas y espectáculos participantes

APOLO

Berlín Berlín

ASTRAL

Chanta

ASTROS

Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada

La llamada

La Pilarcita

Lo que el río hace

Vuelve

Yo no duermo la siesta

CHACAREREAN

El amateur

COLISEO

Amores reunidos

Volar es humano, aterrizar es divino

EL NACIONAL SANCOR SEGUROS

Alejandra

El equilibrista

Somos las chicas de la culpa

Sottovoce

LICEO

La ratonera

LOLA MEMBRIVES

Rocky

MAIPO

El curioso incidente del perro a medianoche

Saraos uranistas

METROPOLITAN

Cuestión de género

Desde el jardín

Habitación Macbeth

Íntimo

Las cautivas

Misery

Modelo vivo muerto

Othelo - Termina mal

MULTIESCENA

Argenmach

Camas cruzadas

Casa Duarte

La casa de Bernarda Alba

Los 39 escalones

Los siete balcones

Noche de comedia

Rumores

Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos

MULTITABARÍS

Chat de mamis

El secreto

MULTITEATRO

8 mujeres

La función que sale mal

Las cosas maravillosas

Toc Toc

Visitando al Sr. Green

PASEO LA PLAZA

Cecilia Ce

Con la nuestra

Dribbling

La desgracia

La profecía del albergue

La señora que me parió

Lucas Lauriente

Nanutria

Pablo Agustín - Criado por lobos

Por el placer de volver a verla

The old man and the old moon

PICADERO

Amaru

El brote

El estado de la unión

El hombre inesperado

El Trinche

Ennio Morricone

Feliz día Sutottos

Impro al 2020

La última sesión de Freud

La vida extraordinaria

Las gratitudes

Le frigo

Musicalmente tuyos

No me acuerdo de las cosas

Prima Facie

Problema 1

Quien sea llega tarde

PICADILLY

Alrededor, salir del encierro.

Chingalepa: soplaré,soplaré

¡Morite beba!

Un cambio inesperado

POLITEAMA

Empieza con D - Siete letras

Medida por medida

PREMIER

Una Navidad de mierda

CARLOS CARELLA

Estoy en mi prime

Rigoletto

Tomas Lipán

KONEX

Discos esenciales: Tester de violencia

El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La bomba de tiempo

Sabor Canela + Laquetecumbió