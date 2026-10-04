Espectáculos | 4 oct 2026
CABA
La cultura vence al odio: descuentos del 60 al 90 % en los teatros porteños
Cada martes de octubre, en Tickets BsAs, se entregarán bonos a $ 2.500 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana. Luego, presentándolo en la boletería de la sala, se accederá a la entrada con el precio promocional.
Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de “Vení al teatro”, con descuentos del 60 al 90 % sobre el valor de sus entradas.
La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) y contempla más de 80 títulos. Es la oportunidad para poder asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles.
Esta iniciativa es organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo.
Para ello, contarán con entradas para las obras más convocantes a precios realmente muy atractivos. El público podrá acceder a toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes ¡Habrá 50 opciones por menos de $ 20.000 !
Descuentos del 60 al 90 %
- Martes 6, 13, 20 y 27 de octubre
- De 11 a 19 horas
- Tickets Bs As, Diagonal Norte y Cerrito
Cada martes, en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) frente al Obelisco, se entregarán bonos a $ 2.500 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad.
Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con el 60 % al 90 % de descuento según el espectáculo.
Vale aclarar que cada semana se podrán adquirir hasta cuatro bonos por persona, presentando DNI.
Salas y espectáculos participantes
APOLO
Berlín Berlín
ASTRAL
Chanta
ASTROS
Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada
La llamada
La Pilarcita
Lo que el río hace
Vuelve
Yo no duermo la siesta
CHACAREREAN
El amateur
COLISEO
Amores reunidos
Volar es humano, aterrizar es divino
EL NACIONAL SANCOR SEGUROS
Alejandra
El equilibrista
Somos las chicas de la culpa
Sottovoce
LICEO
La ratonera
LOLA MEMBRIVES
Rocky
MAIPO
El curioso incidente del perro a medianoche
Saraos uranistas
METROPOLITAN
Cuestión de género
Desde el jardín
Habitación Macbeth
Íntimo
Las cautivas
Misery
Modelo vivo muerto
Othelo - Termina mal
MULTIESCENA
Argenmach
Camas cruzadas
Casa Duarte
La casa de Bernarda Alba
Los 39 escalones
Los siete balcones
Noche de comedia
Rumores
Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos
MULTITABARÍS
Chat de mamis
El secreto
MULTITEATRO
8 mujeres
La función que sale mal
Las cosas maravillosas
Toc Toc
Visitando al Sr. Green
PASEO LA PLAZA
Cecilia Ce
Con la nuestra
Dribbling
La desgracia
La profecía del albergue
La señora que me parió
Lucas Lauriente
Nanutria
Pablo Agustín - Criado por lobos
Por el placer de volver a verla
The old man and the old moon
PICADERO
Amaru
El brote
El estado de la unión
El hombre inesperado
El Trinche
Ennio Morricone
Feliz día Sutottos
Impro al 2020
La última sesión de Freud
La vida extraordinaria
Las gratitudes
Le frigo
Musicalmente tuyos
No me acuerdo de las cosas
Prima Facie
Problema 1
Quien sea llega tarde
PICADILLY
Alrededor, salir del encierro.
Chingalepa: soplaré,soplaré
¡Morite beba!
Un cambio inesperado
POLITEAMA
Empieza con D - Siete letras
Medida por medida
PREMIER
Una Navidad de mierda
CARLOS CARELLA
Estoy en mi prime
Rigoletto
Tomas Lipán
KONEX
Discos esenciales: Tester de violencia
El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
La bomba de tiempo
Sabor Canela + Laquetecumbió