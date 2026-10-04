domingo 04 de octubre de 2026 - Edición Nº4579

Espectáculos | 4 oct 2026

CABA

La cultura vence al odio: descuentos del 60 al 90 % en los teatros porteños

Cada martes de octubre, en Tickets BsAs, se entregarán bonos a $ 2.500 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana. Luego, presentándolo en la boletería de la sala, se accederá a la entrada con el precio promocional.

“Lo que el río hace”, joya de las hermanas Marull.
TAGS: CULTURA, CARTELERA PORTEñA, VENI AL TEATRO, TICKETS BSAS, ARTES ESCENICAS

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de “Vení al teatro”, con descuentos del 60 al 90 % sobre el valor de sus entradas. 

La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) y contempla más de 80 títulos. Es la oportunidad para poder asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles.

Esta iniciativa es organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo. 

Para ello, contarán con entradas para las obras más convocantes a precios realmente muy atractivos. El público podrá acceder a toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes ¡Habrá 50 opciones por menos de $ 20.000 !

Descuentos del 60 al 90 %

  • Martes 6, 13, 20 y 27 de octubre
  • De 11 a 19 horas
  • Tickets Bs As, Diagonal Norte y Cerrito

Cada martes, en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) frente al Obelisco, se entregarán bonos a $ 2.500 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad.

Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con el 60 % al 90 % de descuento según el espectáculo.

Vale aclarar que cada semana se podrán adquirir hasta cuatro bonos por persona, presentando DNI.

Salas y espectáculos participantes

APOLO 
Berlín Berlín 

ASTRAL 
Chanta

ASTROS 
Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada 
La llamada 
La Pilarcita 
Lo que el río hace 
Vuelve 
Yo no duermo la siesta

CHACAREREAN 
El amateur

COLISEO 
Amores reunidos 
Volar es humano, aterrizar es divino

EL NACIONAL SANCOR SEGUROS 
Alejandra 
El equilibrista 
Somos las chicas de la culpa 
Sottovoce

LICEO 
La ratonera

LOLA MEMBRIVES 
Rocky

MAIPO 
El curioso incidente del perro a medianoche 
Saraos uranistas

METROPOLITAN 
Cuestión de género 
Desde el jardín 
Habitación Macbeth 
Íntimo 
Las cautivas 
Misery 
Modelo vivo muerto
Othelo - Termina mal

MULTIESCENA 
Argenmach 
Camas cruzadas 
Casa Duarte 
La casa de Bernarda Alba 
Los 39 escalones 
Los siete balcones 
Noche de comedia 
Rumores 
Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos

MULTITABARÍS 
Chat de mamis 
El secreto

MULTITEATRO 
8 mujeres 
La función que sale mal 
Las cosas maravillosas 
Toc Toc 
Visitando al Sr. Green

PASEO LA PLAZA 
Cecilia Ce 
Con la nuestra 
Dribbling 
La desgracia 
La profecía del albergue 
La señora que me parió 
Lucas Lauriente 
Nanutria 
Pablo Agustín - Criado por lobos 
Por el placer de volver a verla 
The old man and the old moon 

PICADERO 
Amaru 
El brote 
El estado de la unión 
El hombre inesperado 
El Trinche 
Ennio Morricone 
Feliz día Sutottos 
Impro al 2020 
La última sesión de Freud 
La vida extraordinaria 
Las gratitudes 
Le frigo 
Musicalmente tuyos 
No me acuerdo de las cosas 
Prima Facie 
Problema 1 
Quien sea llega tarde

PICADILLY 
Alrededor, salir del encierro. 
Chingalepa: soplaré,soplaré 
¡Morite beba! 
Un cambio inesperado

POLITEAMA 
Empieza con D - Siete letras
Medida por medida

PREMIER 
Una Navidad de mierda

CARLOS CARELLA 
Estoy en mi prime 
Rigoletto 
Tomas Lipán

KONEX 
Discos esenciales: Tester de violencia 
El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota 
La bomba de tiempo 
Sabor Canela + Laquetecumbió

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