Un violento episodio de inseguridad tuvo lugar este domingo por la mañana en Los Hornos, populosa localidad del partido de La Plata, donde un joven de 27 años fue víctima de un asalto protagonizado por dos motochorros que, después de robarle la bicicleta, le dispararon en una pierna.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.40 horas en la calle 58, entre 147 y 148, cuando la víctima, identificada como Gustavo Ruiz Díaz, fue sorprendida por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes aportadas por una cámara de seguridad de la zona (cuyo video ilustra este artículo), los asaltantes interceptaron a la víctima mientras circulaba por la calle, lo golpearon y derribaron, y se apoderaron de su bicicleta.

Pero antes de darse a la fuga, y mientras el sujeto estaba en el suelo suplicando que no se llevaran su herramienta de trabajo, uno de los atacantes le efectuó un disparo que impactó en una de las piernas del joven.

La violencia del ataque generó preocupación entre los vecinos, quienes rápidamente se acercaron para asistir al herido y convocaron a las autoridades al contactar al 911.

#Policiales 🚨🔫 Motochorros balearon a un hombre para robarle la bicicleta en Los Hornos



Un violento asalto ocurrió este domingo por la mañana en Los Hornos, donde dos motochorros interceptaron a un joven de 27 años, lo golpearon, le robaron la bicicleta y, antes de escapar, le… pic.twitter.com/asuybf0jLV — ANDigital (@ANDigitalOK) October 4, 2026

Lo derribaron, le robaron y escaparon

El robo se produjo durante las primeras horas del domingo, en una zona residencial de Los Hornos, cuando la víctima circulaba en bicicleta.

Según los primeros testimonios, los delincuentes actuaron desde una motocicleta y concretaron el asalto en cuestión de segundos.

La secuencia terminó con el joven herido de bala y los sospechosos escapando con la bicicleta sustraída, aunque un dato que surgió de la información vecinal es que la motocicleta utilizada por los asaltantes tendría una denuncia previa por robo. Sin embargo, esa circunstancia todavía requiere confirmación oficial.

Los vecinos asistieron al ciclista baleado

Tras la huida de los delincuentes, vecinos de la zona acudieron para ayudar a Gustavo Ruiz Díaz, quien había quedado herido como consecuencia del disparo: permanecieron junto al joven mientras esperaban la llegada del personal policial y de una ambulancia.

Al momento la información provista no precisa la gravedad de la lesión, sí se sabe que fue trasladado al Hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero.

El ataque volvió a poner en primer plano la preocupación por los robos cometidos por delincuentes en motocicleta en distintos sectores de La Plata.

Video del violento robo en La Plata

El robo fue registrado en video, imágenes que podría resultar relevantes para reconstruir la mecánica del asalto e identificar a los responsables.

La investigación corre por cuenta de la Comisaría Cuarta de Los Hornos y de la UFI en turno del Departamento Judicial La Plata.

