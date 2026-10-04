Hito médico en Argentina: realizaron la primera cirugía bilateral de conducción ósea

Una intervención inédita en Argentina abrió una nueva posibilidad para las personas con problemas auditivos. Un joven de 20 años con hipoacusia desde la infancia recibió implantes de conducción ósea en ambos oídos durante una misma cirugía y experimentó un cambio significativo en su vida cotidiana.

Se trata de Iván Molina, estudiante de Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, quien fue operado el pasado 4 de agosto en Buenos Aires. La intervención, que duró menos de una hora, fue la primera implantación bilateral y simultánea del dispositivo Sentio en el país.

La noticia se conoció recién ahora, luego de que el joven completara su recuperación, activara ambos dispositivos y atravesara el período de adaptación auditiva.

De no escuchar en clase a recuperar los sonidos cotidianos

Iván convivió durante años con una pérdida auditiva que inicialmente pasó inadvertida. Incluso, contó que en su infancia llegaron a pensar que podía ser neurodivergente porque no prestaba atención en las clases. Finalmente, los estudios confirmaron que tenía hipoacusia conductiva bilateral.

El nuevo sistema permite transmitir el sonido a través del hueso, evitando las zonas dañadas del oído externo o medio. Cuenta con un pequeño implante interno de titanio y un procesador externo que se sostiene mediante imanes, sin atravesar la piel.

Tras la activación, uno de los primeros cambios que notó fue la cantidad de sonidos que antes no podía percibir: los autos, colectivos, las conversaciones y hasta los pájaros.

Pero el impacto más importante llegó en la facultad. Antes, seguir una clase le demandaba un esfuerzo enorme para distinguir las palabras, lo que le impedía comprender completamente las explicaciones y los aportes de sus compañeros.

Con los dos implantes, ahora puede escuchar al profesor sin perder la concentración y participar de las conversaciones grupales.

El sueño de volver a escuchar música

La intervención estuvo a cargo del otorrinolaringólogo Fernando Diamante (M.N. 93.626), especialista en cirugías auditivas, quien explicó que realizar ambos implantes al mismo tiempo permitió evitar una segunda operación y otro proceso de recuperación.

Iván, que además de estudiar Astronomía practica muay thai, aseguró que los dispositivos no representan un impedimento para continuar con sus actividades.

Sin embargo, hubo algo que esperó durante años y que resumió el verdadero significado de esta experiencia: volver a disfrutar de la música.

"El sonido que más esperé para escuchar fue la música, mi guitarra, o un tema de Pink Floyd, poder discernir todos los matices de las canciones, cada instrumento y cada acorde", expresó.

Los implantes de conducción ósea pueden estar indicados para personas con hipoacusia conductiva o mixta, sordera unilateral o pacientes que no obtienen buenos resultados con audífonos convencionales.