Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental y se prepara para la despedida de Messi

La Selección argentina tuvo una noche a puro gol en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aplastó 7-0 a Burkina Faso en un amistoso internacional y cerró su preparación para uno de los encuentros más emotivos de su historia reciente: la despedida de Lionel Messi.

Con una actuación contundente, la Albiceleste dominó de principio a fin y dejó en claro su superioridad ante el combinado africano, que presentó un equipo mayoritariamente juvenil.

Lautaro Martínez abrió el marcador tras capturar el rebote de un penal que le habían atajado. Luego llegaron los tantos de Moumouni Diallo, en contra, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y Julián Álvarez, para cerrar un primer tiempo con cinco goles.

En el complemento, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone completaron la goleada en Núñez.

El encuentro también sirvió para que Scaloni les diera minutos a futbolistas jóvenes y continuara probando alternativas de cara a lo que viene para el seleccionado.

Argentina vs. Benín: cuándo será la despedida de Messi

Con el triunfo consumado, todas las miradas apuntan al martes 6 de octubre, cuando Argentina enfrentará a Benín desde las 20 en el Monumental, en una jornada que promete ser histórica.

El encuentro marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, luego de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional y de una trayectoria que alcanzó su punto máximo con la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El capitán no estuvo presente en los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, ya que su participación está reservada para el último compromiso de la fecha FIFA.

La AFA prepara una celebración especial para homenajear al máximo referente de la Scaloneta, con la presencia de sus compañeros y de integrantes del plantel campeón del mundo.

Tras la goleada, Scaloni anticipó el clima que se vivirá en Núñez: será una noche inolvidable para Messi y para todos los argentinos.

Así, mientras la Selección disfruta de otra victoria contundente, el fútbol argentino comienza a prepararse para una despedida que tendrá sabor a agradecimiento, emoción y nostalgia.